عکس خبری اصغر خمسه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۲ دریافت تصاویر اصغر خمسه- بهنام توفیقی ششمین روز سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) در تهران برگزار می شود. برچسبها جشنواره فیلم فجر تالار چهارسو سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر مطالب مرتبط اولین روز سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر دومین روز سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر سومین روز سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر چهارمین روز سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر پنجمین روز سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر هفتمین روز سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر
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