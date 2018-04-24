اصغر خمسه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۲

اصغر خمسه- بهنام توفیقی

ششمین روز سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر

سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) در تهران برگزار می شود.

                                        

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