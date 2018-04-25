عکس خبری حسین ریاضی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۰ دریافت تصاویر مهران ریاضی - بهنام توفیقی هفتمین روز سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) در تهران برگزار می شود. برچسبها جشنواره فیلم فجر پردیس سینمایی چارسو سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر مطالب مرتبط اولین روز سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر دومین روز سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر سومین روز سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر چهارمین روز سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر پنجمین روز سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ششمین روز سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر
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