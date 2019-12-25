صنایع دستی زنجان در کنار دیگر جاذبه‌های تاریخی و طبیعی این استان، تجلی مهارت، ذوق و اندیشه هنرمندان و صنعت گرانی است که از گذشته‌های دور با آفرینش‌های خود روح و هویت فرهنگی این دیار را در آثار خود به نمایش گذاشته‌اند. مسگری به عنوان یکی از صنایع دستی استان زنجان از قدمت بسیار بالایی برخوردار است. ظروف مسی درزمان حاضر با استفاده از ورق مس و روش چکش کاری گرم و سرد ساخته می‌شود که فرم دهی ورق مس به روش چکش کاری، دندانه دار کردن لبه‌هایی که به هم متصل می‌شوند، باز کردن دندانه‌ها به روی هم، چفت کردن و چکش کاری آنها، اضافه کردن با رˈتنه کار و برنجˈ و گرم کردن وچکش کاری مجدد آن مهمترین مراحل کار مسگری است. چاقو از مهمترین صنایع دستی استان زنجان محسوب می‌شود که قدمت تولید آن به ۲ هزار سال می‌رسد.