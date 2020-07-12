حمید وکیلی
۲۲ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۹

حمید وکیلی

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل بنیاد دعبل خزاعی

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل بنیاد دعبل خزاعی صبح یکشنبه ۲۲ تیر ۹۹ با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام مصطفی جلالی معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام مجید باباخانی مدیرکل تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی و جمعی از نخبگان در مجتمع فرهنگی شهدای سرچشمه برگزار شد.

طی احکامی از سوی حجت الاسلام محمد قمی، سعید غضنفری به عنوان مدیر عامل و مهدی کشاورز، حجت الاسلام داوود صالحی و حسین لولاچیان به عنوان اعضاء هیئت مدیره بنیاد دعبل خزاعی منصوب شدند.

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