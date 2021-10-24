حمید بهرامی مدیرعامل بنیاد دعبل خزاعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی طی حکمی حمید بهرامی را به‌عنوان مدیرعامل بنیاد دعبل خزاعی منصوب کرد.

در متن این حکم انتصاب آمده است:

هیئت و تشکل‌های دینی نقش بی‌بدیلی در برپایی انقلاب اسلامی داشته است و قطعاً در تحقق تمدن اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی نیز تأثیر مضاعفی خواهد داشت. در این میان بنیاد دعبل خزاعی که با پیگیری و همت پیرغلام مخلص آستان مقدس اهل بیت علیه السلام مرحوم حاج علی آقای آهی و دیگر بزرگان این عرصه و با اشارات رهبر حکیم انقلاب اسلامی تأسیس شد در عمر بیش از یک دهه خود همواره منشأ خدمات ارزنده‌ای به جامعه ستایشگران و دیگر خادمان آن خاندان عصمت علیه السلام بوده است.

اکنون که برادر عزیز جناب آقای سعید غضنفری در سنگر دیگر به شجره طیبه انقلاب اسلامی مشغول به خدمت شده‌اند ضمن تشکر از مجاهدت‌های ایشان در این مدت، جنابعالی را که به حمدالله مزین به زیور علم و مجاهدت، هستید به مدت دو سال به‌عنوان مدیرعامل بنیاد دعبل خزایی منصوب می‌کنم، امید است با اهتمام و تمرکز بر ارائه خدمات جامع به فعالان عرصه هیئت با هماهنگی سازمان هیئت و تشکل‌های دینی، گامی بزرگ در این عرصه برداشته شود.

محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی