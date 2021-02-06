مجله مهر اینفومهر ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۹ اینفوگرافیک؛ ورود خودروها با پلاکهای غیر بومی به کدام استانها ممنوع است؟ برابر مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا از امروز ورود خودروها با پلاک غیر بومی به ۱۰ شهر و استان ممنوع شده است. برچسبها ویروس کرونا شیوع کرونا محدودیت تردد استان های کشور اینفومهر اینفوگرافیک گرافیک مطالب مرتبط درآمد گمشده ظرفیتهای ترانزیتی مغفولمانده در ایران سرنوشت مسافران پرواز ۴۷۲۱ ایرانیها در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۹۹ چقدر خون دادند؟ چطور میتوان کودک داغدار را در شرایط کرونایی آرام کرد؟ موارد ایمنی برای جلوگیری از انفجار گاز
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