۱۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۹

اینفوگرافیک؛

ورود خودروها با پلاک‌های غیر بومی به کدام استان‌ها ممنوع است؟

برابر مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا از امروز ورود خودروها با پلاک غیر بومی به ۱۰ شهر و استان ممنوع شده است.

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    نظرات

    • IR ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
      3 2
      پاسخ
      ببخشید من میخام برم یزد از کمربندی اصفهان برم جریمه میشو
      • بابک IR ۰۲:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
        1 0
        سفر به یزد ممنوع است؟؟؟