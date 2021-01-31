۱۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۰

اینفوگرافیک؛

درآمد گمشده ظرفیت‌های ترانزیتی مغفول‌مانده در ایران

در این اینفوگرافیک اطلاعاتی از درآمد گمشده ظرفیت‌های ترانزیتی مغفول‌مانده در ایران را مشاهده می‌کنید.

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