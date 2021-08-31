آتش طمع به جان تالاب انزلی افتاد

طمع سودجویان بار دیگر بیش از پنج هکتار از نیزار های تالاب بین المللی انزلی را به کام آتش فرستاد.

برای دومین بار در شهریور ماه جاری باز هم آتش به جان تالاب انزلی افتاد و سودجویان برای تصرف اراضی و تبدیل آن به باغات یا شالیزارها اقدام به آتش زدن نیزارهای تالاب انزلی در نقاطی کردند که دسترسی برای اطفای آن سخت است.

در جریان اطفای حریق تالاب انزلی به دلیل عدم دسترسی نیروهای خدمات رسان برای مهار آتش، از یک فروند بالگرد متعلق به جمعیت هلال احمر ساری استفاده شد اما این بالگرد هم کاری از پیش نبرد و آتش سوزی همچنان ادامه دارد.