حضور ۱۰۰ آتش نشان برای مهار آتش سوزی نیزارهای تالاب انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صابر پیش از ظهر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به تلاش‌ها برای اطفای حریق تالاب انزلی در نخستین لحظات شروع این حادثه اشاره و اظهار کرد: با توجه به اینکه آتش‌سوزی در نقاطی از تالاب رخ داده که امکان تردد ماشین‌های آتش‌نشانی و امکانات لجستیکی برای اطفای حریق به صورت زمینی وجود نداشته لذا عملیات اطفا توسط بالگرد در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در جلسه امروز مدیریت بحران انزلی روند اقدامات بررسی و فرآیندهای عاجل مورد نیاز از سوی دستگاه‌ها به آنان تکلیف شد، گفت: دستگاه‌های خدمات رسانی در آماده‌باش کامل و مشغول فعالیت برای اطفای کامل هستند.

صابر به حضور بیش از ۱۰۰ آتش‌نشان از شهرستان‌های همجوار بندرانزلی برای مهار آتش اشاره کرد و ادامه داد: گفت: سطح آتش‌سوزی در این منطقه گسترده بوده و تلاش شده تا مسیری برای تردد خودروهای آتش نشانی نیز فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با اشاره به اینکه علت حادثه حریق در دست بررسی است، افزود: با توجه به اینکه روند اطفای حریق صرفاً از طریق بالگرد امکان‌پذیر است تلاش می‌شود تا در سریع‌ترین زمان روند اطفای کامل حریق به اتمام برسد.

وی اضافه کرد: به محض خاموشی کامل آتش‌سوزی، برآورد خسارت انجام و اطلاع‌رسانی می‌شود.