سازمان ملل بر جنایات ائتلاف سعودی در یمن سرپوش می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سال ۲۰۱۵ که ائتلاف سعودی تجاوز خود را به آسمان یمن آغاز کرد تا امروز مردم یمن در شرایط اسفناکی شب و روز می‌گذرانند. اثرات جنگ و تحریم به شدیدترین شکل در چهره کودکان یمنی دیده می‌شود و انگار تنها چشمی که نمی‌خواهد این چهره‌ها را ببیند، سازمان ملل متحد است.

ایسنا در این باره نوشته: فعالان و کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند که عربستان با اعمال فشار به متحدان غربی خود تلاش می‌کند تا مانع تصمیمات غرب برای تمدید مأموریت بازرسان سازمان ملل درباره جمع آوری مدارک و اسناد مربوط به جنایات جنگی احتمالی در یمن شود.

کارتونیست: عباس گودرزی