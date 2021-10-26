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۵ آبان ۱۴۰۰، ۲:۱۴

شامگاه سه شنبه؛

ائتلاف سعودی مدعی رهگیری و انهدام پهپاد یمن شد

ائتلاف سعودی مدعی رهگیری و انهدام پهپاد یمن شد

ائتلاف سعودی مدعی شد که یک فروند پهپاد بمب گذاری شده نیروهای یمنی را که به سمت جنوب عربستان پرتاب شده بود رهگیری و ساقط کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ائتلاف تحت سرکردگی عربستان سعودی مدعی رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن شد.

بر اساس این گزارش، ائتلاف سعودی در بیانیه ای مدعی شد که یک فروند پهپاد بمب گذاری شده را که نیروهای یمنی برای هدف قرار دادن فرودگاه بین المللی ابها در عربستان پرتاب کرده بودند، رهگیری و منهدم کرده است.

در این بیانیه آمده است که پدافند هوایی عربستان سعودی یک فروند پهپاد بمب گذاری شده را که سعی بر هدف قرار دادن شهر نجران داشت، ساقط کرد.

گفتنی است که عربستان سعودی بیش از ۶ سال است با همراهی چند کشور عربی دیگر وابسته به خود تحت یک ائتلاف تجاوز به یمن را آغاز کرده است.

در طول این تجاوز هزاران نفر از مردم یمن شهید و زخمی و خسارات زیادی نیز به زیرساخت های این کشور وارد شده است.

این در حالی است که نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن بر مقابله با تجاوز ائتلاف سعودی تا زمان توقف جنگ و رفع محاصره ملت یمن تاکید دارند.

کد مطلب 5336905

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