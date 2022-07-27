مراسم سالگرد عملیات غرورآفرین مرصاد با حضور جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران و جمعی از مسئولان نظامی، خانواده معظم شهدا و مردم شهید پرور کرمانشاه برگزار شد.

عملیات مرصاد در تاریخ پنج مرداد ۱۳۶۷ و تنها ۶ روز پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط جمهوری اسلامی ایران در مقابل حمله منافقان به وقوع پیوست.

منافقین در عملیات خود که فروغ جاویدان نام داشت، با حمایت‌های صدام از مرز قصرشیرین به مواضع ایران حمله کرده و در حالی که خیال می‌کردند مردم از آنها حمایت خواهند کرد با مقاومت مردم رو به رو شدند.