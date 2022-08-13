۲۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۴

سعید محمدزاده

نفس‌های آخر دریاچه ارومیه

صدای پای بحران از خیلی وقت پیش به گوش رسیده بود، موضوع از هشدار و خطر گذشته است و حالا شاهد نفس‌های آخر دریاچه ارومیه هستیم.

دریاچه‌ای که زمانی عنوان ششمین دریاچه آب شور جهان، بزرگ‌ترین دریاچه آب‌شور خاورمیانه و بزرگ‌ترین دریاچه ایران را با خود به یدک می‌کشید، محل زندگی بسیاری از حیوانات مهاجر و بومی مثل فلامینگو، پلیکان، حواصیل و اردک بود و سالانه هزاران گردشگر را به خود جلب می‌کرد؛ حالا، تنها یک‌قدم تا خشکی کامل دارد و آمار حکایت از خشک شدن ۹۵ درصد این تالاب بین‌المللی است.

خبر تلخ خشکی ارومیه نه‌تنها آذربایجان بلکه برای کل ایران را متأثر خواهد کرد و حتی گفته می‌شود که «در صورت خشک شدن دریاچه، طوفان‌های نمکی به کشورهای همسایه نیز می‌رسند.»

دریاچه ارومیه در قالب طرح‌های ستاد احیا قرار بود از سال ۱۳۹۴، ظرف مدت ۱۰ سال به تراز اکولوژیک خود برسد، حال بعد از گذشت ۷ سال و اجرای طرح‌های سازه‌ای متفاوت و هزینه روند معکوسی را در مقابل احیا نشان می‌دهد. سوال اینجاست که چرا بعد از گذشت ۷ سال از آغاز به کار فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه و باوجود صرف هزینه‌های میلیاردی، دریاچه ارومیه در حال برگشت به زمان بحرانی است؟

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    نظرات

    • ناصر IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
      10 4
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      اگر میخواهید دریاچه ارومیه احیا شود به سخنان مرحوم دکتر پرویز کردوانی استاد دانشگاه تهران درچند سال قبل گوش دهید
    • ارشاد IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
      9 3
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      شما ها که راست می گویید بر پدر دروغ گو
    • ناشناس IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
      1 0
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      خشک شدن ارومیه جنایت است و برای رفع این جنایت تحریم ها بایستی برداشته شود و برای احیای ارومیه احیای برجام انجام شود و مردم نفس راحت بکشند
    • محمدی IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
      2 0
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      آقایون مسئول شما چکاره اید؟؟؟؟؟
    • IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
      1 1
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      تمام زمینهای دیم اطراف دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی به لطف وکرم حمایت های بی دریغ دولت در قالب برنامه ششم توسعه که حداقل ۳۵٪باغات با وامهای بانکی به برادران کوردمان درکوهپایه ها ی استانمان توسعه یافتند عمدتا باعث خشکی دریاچه شدند.برای زمینهای آبی سنددار آب نداریم ولی برای کاشت باغ دیم آب
    • AE ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
      2 1
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      دریا‌دیگر‌نداریم...
    • علی روشنی IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
      1 1
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      اگر که شده با اشک چشمهایمان نخواهیم گذاشت که دریاچه ارومیه خشک شود.
      • IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
        0 2
        خودتون خشکش کردین وخودتون هم پرش کنین!
    • عرشیا IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
      1 2
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      مگه ما آبشو خوردیم که حالا غصه اش را بخوریم؟؟؟
    • RU ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
      0 0
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      پس با این حساب میشه گفت که نمیخاستن کاری برای دریاچه بکنن،برای نابودیه ایران دشمن از پس دشمن بیرون میزنه اداخلی خارجی نداره،داخلیها خطرناکترن اونقدر زیادن که توان پنهان کردن خودشون رو هم دیگه ندارن خیانت به وجب وجب این خاک ارمغانی جز نیستی برای خائنین نخاهد داشت حالا بگذار دائم فقط شعار بدن
    • IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
      0 0
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      وای طوفان نمکی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!یاعلی
    • IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
      0 0
      پاسخ
      وای طوفان نمکی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!یاعلی