۳۱ شهریور ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۸

سید حسین میرپور

اجتماع مردم مشهد در پی شهادت «رسول دوست محمدی»

مردم مشهد در محکومیت اقدام آشوبگران در به شهادت رساندن «رسول دوست محمدی» تجمع کردند، این فعال مذهبی شب گذشته در جریان دفاع از خیمه امام حسین (ع) توسط اغتشاشگران موردحمله قرار گرفت.

به دنبال شهادت محمد رسول دوست محمدی بسیجی و فعال مذهبی شهر مشهد در جریان آتش‌سوزی موکب سیدالشهدا (ع) طی شب گذشته، هیئات و دستجات مذهبی در میدان شریعتی مشهد اجتماع کردند.

اجتماع‌کنندگان که شعار «حیدر، حیدر» و «ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند» و «مرگ بر اغتشاشگر سر می‌دادند»، جنایات عناصر معاند و عوامل آنان در به شهادت رساندن فعال مذهبی مشهدی را محکوم کردند.

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    نظرات

    • سید جواد IR ۲۳:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      0 10
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      لعنت بر اشرار
    • M.M IR ۰۵:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      11 37
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      روحش شاد و روح همه کشته شدگان غرق رحمت... به چه گناهی کشته شدند؟؟؟
    • مسافر IR ۰۷:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      12 42
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      مرگبر اختشاشگران وطن فروش ومنافق خدا قطع کنه دستهای کثیفشون رو انشاالله
    • IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      13 85
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      دولت و قوه‌قضاییه باید شدیدترین برخورد با این بی دین ها بکند دیگر یک اعتراض ساده نیست خونی به ناحق ریخته شده است و به اعتقادات ما تعدی شده است
    • علی IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      9 88
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      از پلیس و نیروهای امنیتی عاجزانه میخواهیم حتی لحظه ای در دستگیری این مزدوران امریکایی و اعدام انها در ملا عام تعلل نکنند و آنها را که بسیجی را شهید و پرچم را اتش و چادر را از سر زن ایرانی کشیدندبه اشد مجازات برساند.. تا اخرین نفر این اختشاش گران را دستگیر و به تیغ عدالت بسپارند
    • RO ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      1 55
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      مااهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، مرگ بر ضدولایت فقیه
    • RO ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      1 25
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      مااهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، مرگ بر ضدولایت فقیه