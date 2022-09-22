اجتماع مردم مشهد در پی شهادت «رسول دوست محمدی»

مردم مشهد در محکومیت اقدام آشوبگران در به شهادت رساندن «رسول دوست محمدی» تجمع کردند، این فعال مذهبی شب گذشته در جریان دفاع از خیمه امام حسین (ع) توسط اغتشاشگران موردحمله قرار گرفت.

به دنبال شهادت محمد رسول دوست محمدی بسیجی و فعال مذهبی شهر مشهد در جریان آتش‌سوزی موکب سیدالشهدا (ع) طی شب گذشته، هیئات و دستجات مذهبی در میدان شریعتی مشهد اجتماع کردند.

اجتماع‌کنندگان که شعار «حیدر، حیدر» و «ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند» و «مرگ بر اغتشاشگر سر می‌دادند»، جنایات عناصر معاند و عوامل آنان در به شهادت رساندن فعال مذهبی مشهدی را محکوم کردند.