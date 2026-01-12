حجت الاسلام و المسلمین مهدی فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجتماع هیئات مذهبی در محکومیت هتک حرمت و توهین به قرآن کریم، امامزادگان، مساجد و تخریب اموال عمومی شب گذشته در مسجد الرسول اصفهان برگزار شد.

وی افزود: این اجتماع که به صورت خودجوش برگزار شد با استقبال پرشور هیئات مذهبی شاخص شهر اصفهان در محکومیت اغتشاشگران روبه‌روشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه در این مراسم سخنرانان ضمن اینکه خواستار رسیدگی به امور معیشتی مردم شدند، اعلام کردند صف مردم از اغتشاشگران و آشوبگران همیشه جدا است، اضافه کرد: حاضران در این مراسم با شعار «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آشوبگر» اقدامات اغتشارگران را محکوم کردند.