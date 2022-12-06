اکران انیمیشن «لوپتو»

این اثر با تکنیک سه بعدی توسط هنرمندان کرمانی تولید شده است.

انیمیشن سینمایی «لوپتو» با هدف شادی‌آفرینی برای کودکان و خانواده‌های ایرانی در سینماهای «تک» و «جام‌جم» یزد در حال اکران است.

«لوپتو» یک پویانمایی سینمایی موزیکال با فضای کمدی، طنز، شاد و مهیج برای مخاطب کودک و نوجوان است ولی به طور کلی فضای آن به گونه‌ای است که کودکان و خانواده‌ها می‌توانند با هم به تماشای فیلم بنشینند.

«لوپتو» در گویش کرمانی به معنی اسباب‌بازی‌ها و عروسک‌های دست‌ساز است که در زمان قدیم، مادرها برای فرزندان خود درست می‌کردند.