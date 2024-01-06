سفر رییس جمهور به استان زنجان

رییس جمهور در دوازدهمین مقصد از دور دوم سفرهای استانی دولت مردمی، دقایقی پیش با استقبال نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه زنجان، استاندار و جمعی از مقامات محلی وارد مرکز این استان شد.

ابراهیم رئیسی در سفر خود به استان زنجان، ضمن بررسی اجرای مصوبات سفر اول دولت مردمی، پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان زنجان و گلخانه ۴۰ هکتاری وحدت را نیز افتتاح خواهد کرد.

شرکت در مراسم بزرگداشت شهدای جنایت تروریستی کرمان در جمع مردم شریف زنجان، شرکت در اجلاسیه سراسری نماز و شرکت در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از دیگر برنامه‌های دومین سفر استانی رییس جمهور به زنجان است.