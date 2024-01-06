خبرگزاری مهر، گروه استانها: حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در دور دوم سفرهای استانی خود و هیأت دولت امروز شنبه به استان زنجان سفر کرد.
واگذاری بیش از ۷ هزار پروژه مسکن، بهره برداری از یک واحد بزرگ گلخانهای، سخنرانی در اجتماع مردم استان زنجان، سخنرانی در سی امین اجلاسیه سراسری نماز و شرکت در جلسه شورای اداری استان زنجان بخشیهای از برنامههای رئیس جمهور به استان زنجان است.
پیش تر قرار بود رئیس جمهور طی روزهای جمعه و شنبه در استان زنجان حضور داشته باشد اما با توجه به حوادث تروریستی در کرمان و شهادت جمعی از هموطنانمان، این سفر با یک روز تأخیر انجام شد.
اخبار رئیس جمهور و وزرا را در زیر بخوانید.
رئیس جمهور زنجان را ترک کرد
آیتالله سیدابراهیم رئیسی، در پایان سفر یک روزه به زنجان، بامداد یکشنبه این استان را به مقصد تهران ترک کرد.
۲۳:۴۷ معاون اجرایی رئیسجمهور: ۱۱۹ مصوبه با ۱۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار به تصویب رسید
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: در دور دوم سفر ۱۱۹ مصوبه با ۱۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار به تصویب رسید.
محسن منصوری شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان که با حضور رئیسجمهور برگزار شد، گفت: از ۵۷ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال مصوبات سفر دور اول رئیس جمهور به زنجان، ۳۱ هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال معادل ۵۶ درصد محقق شده است.
وی افزود: طی این سفر نیز در مجموع ۳۰۰ هزار میلیارد ریال طرحهای عمرانی و اقتصادی مورد بهرهبرداری قرار گرفت و بیش از ۶۰ واحد صنعتی راکد نیز در این مدت در استان زنجان به چرخه تولید بازگشته است.
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: برای دور دوم سفر اعتبار مصوب کل حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریال و ۱۱۹ مصوبه است که از این میزان بخشی سهم سازمان برنامه و بودجه کشور، سهم دستگاه اجرایی و سهم استان است.
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۲۳:۲۵ معاون امور زنان رئیس جمهور: دولت سیزدهم بر حمایت از زوجهای جوان اهتمام جدی دارد
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: دولت سیزدهم بر حمایت همه جانبه از زوجهای جوان و حل دغدغههای آنان اهتمام جدی دارد.
انسیه خزعلی شنبه شب در مراسم اهدای ۳۱۳ سری جهیزیه همزمان با دومین سفر آیت الله ابراهیم رئیسی به زنجان اظهار کرد: برنامههای حمایتی دولت جهت تأمین درخواستهای زوجهای جوان همواره مورد تاکید رئیس جمهور است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور افزود: دولت تلاش میکند پشتیبانیهای لازم طبق دستور رئیس جمهور در اجرای جشنها برای زوجهای جوان، در اختیار قرار دادن مکانهایی مناسب جهت اسکان و اختصاص وامهای مسکن ارائه کند.
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۲۲:۴۲ بهرهبرداری از ۴۷ باب مجتمع خدمات رفاهی در کشور
معاون توسعه، ساخت و نگهداری راههای فرعی و روستایی سازمان راهدای و حمل و نقل جادهای، از افتتاح و بهرهبرداری از ۴۷ باب مجتمع خدمات رفاهی در کشور خبر داد.
خداداد مقبلی شامگاه شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، در مراسم افتتاح همزمان ۱۶ باب نمازخانه بینراهی و نمازخانه ۴۷ باب مجتمع خدماتی و رفاهی در کشور که به میزبانی نمازخانه راهدارخانه خانچایی طارم برگزار شد، از افتتاح و بهرهبرداری از ۴۷ باب مجتمع خدمات رفاهی در کشور خبر داد.
وی با یادآوری اینکه ۵۶۸ باب مجتمع خدمات رفاهی در کشور در حال اجرا بوده که امید است تا سال ۱۴۲۳ بخشی از آن به بهرهبرداری برسد، اظهار کرد: تا به امروز ۱۰۲۲ باب مجتمع خدمات رفاهی در کشور داریم که به بهرهبرداری رسیده است.
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۲۲:۳۳ رئیسی: افزایش بهرهوری لازمه رشد تولید است
رئیس جمهور گفت: هرچه رشد اقتصادی را متوقف میکند، نباید اتفاق بیفتد و افزایش بهرهوری لازمه رشد تولید است.
آیتالله سید ابراهیم رئیسی، شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان اظهار کرد: شرط سفر دوم به استان زنجان اجرای مصوبات دور اول سفر بود و از همه مدیران و کسانی که پیگیر خواستههای مردم هستند قدردانی میکنم.
وی با گرامیداشت یاد ۳۵۰۰ شهید استان زنجان ابراز کرد: شهدا به ما افتخار، اقتدار و امنیت بخشیدند و به مفاخر استان، فلاسفه و شخصیتهای بزرگی از جمله آیت الله موسوی زنجانی که شخصیت مخلص، فاضل، دلسوز و انقلابی بود و نامآوران استان احترام میگذاریم و از آنها با احترام یاد میکنیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در هر دورهای افرادی ایفای نقش کردند و کارهای انجام شده مرهون زحمات هر یک از مدیران و گروههای جهادی است، عنوان کرد: باید از همه آنها تقدیر کنیم و از تلاشگران به نیکی یاد کنیم.
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۲۲:۲۱ وزیر راه و شهرسازی: توقف بین مسیر حوادث جادهای را کاهش میدهد
وزیر راه و شهرسازی گفت: توقف بین مسیر میتواند کمک شایانی به کاهش حوادث جادهای بکند.
مهرداد بذرپاش شامگاه شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم در مراسم افتتاح همزمان ۱۶ باب نمازخانه بینراهی و ۴۷ باب مجتمع خدماتی و رفاهی در سراسر کشور که به میزبانی نمازخانه راهدارخانه خانچایی طارم برگزار شد، اظهار کرد: عملیات احداث ۳۰ واحد نمازخانه بینراهی همزمان در سراسر کشور آغاز شد.
وی با اشاره به اینکه این تعداد نمازخانه بینراهی به زودی وارد چرخه خدمت به مردم خواهد شد، افزود: توقفهای بین مسیر میتواند کاهش خطرات و حوادث جادههای را در پی داشته باشد، لذا نمازخانه با کیفیتی که سرویس بهداشتی داشته باشد، فرد بتواند با آرامش فریضه نماز را به انجام برساند و ادامه راه خود را برود، مهم است.
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۲۲:۰۴ راهاندازی خانههای محیط زیست در کشور
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست از راهاندازی خانههای محیطزیست در کشور خبر داد.
علی سلاجقه شامگاه شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، در جمع خبرنگاران با تاکید بر اهمیت ذخیره منابع ژنتیک و اینکه با توسعه مخالف نیستیم، گفت: استان زنجان با ۳۰۰ هزار هکتار از منابع زنجیر ژنتیک دنیا است.
وی از راهاندازی خانههای محیطزیست در کشور خبر داد و یادآور شد: آموزش یک اصل مهم در حوزه محیطزیست بوده و اگر مردم به درستی آموزش داده شوند، دیگر نیازی به اختصاص هزینههای سنگین در این زمینه نخواهد بود.
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۲۱:۴۱ افتتاح فروشگاه صنایعدستی در زنجان
فروشگاه صنایعدستی زنجان با حضور مدیرکل دفتر عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افتتاح شد.
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۲۱:۲۶ وزیر ارشاد: به دنبال تحقق عدالت فرهنگی هستیم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به دنبال تحقق عدالت فرهنگی هستیم.
محمد مهدی اسماعیلی شامگاه شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان در جمع اصحاب فرهنگ و هنر زنجان با اشاره به اینکه با سفر به استانها به دنبال تحقق عدالت فرهنگی هستیم، افزود: این وزارتخانه مردمیترین دستگاه دولت بوده و همه حلقههای میانی در آن متمرکز است.
وی با تاکید بر اولویت بحث کیفیت بر کمیت در اجرای برنامههای فرهنگی، اظهار کرد: در سطح کشور بیش از ۳۰۰۰ مسجد پایگاه قرآنی داریم که در حوزه فرهنگی تأثیرگذار است. همچنین ۲۵۰۰ مؤسسه قرآنی در سطح کشور فعال است. علاوه بر این در حال حاضر ۴۰۰۰ انجمن و ۲۶ هزار کانون فرهنگی و هنری در کشور مشغول به فعالیت هستند.
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۲۰:۵۹ مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبر داد؛ گازرسانی به ۳۰ میلیون مشترک در کشور
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، از گازرسانی به ۳۰ میلیون مشترک در کشور خبر داد.
مجید چگینی عصر شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، در حاشیه مراسم گازرسانی به روستای ماری شهرستان زنجان، از گازرسانی به ۳۰ میلیون مشترک در کشور خبر داد.
وی با تاکید بر اینکه شرکت ملی گاز ایران روزانه حدود ۳۰ میلیون مشترک در بخشهای مختلف خانگی، تجاری، صنعتی و نیروگاهی را تأمین میکند، اظهار کرد: برای اینکه بتوان به این تعداد مشترک گاز طبیعی ارائه خدمت کرد، نیازمند مدیریت بهینه مصرف گاز در همه بخشها هستیم.
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۱۹:۵۵ وزیر کشور: مشکلات کشاورزان طارمی احصا میشود
احمد وحیدی عصر شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، در حاشیه سفر به شهرستان طارم و استماع مشکلات مردم این منطقه به ویژه کشاورزان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: معتقدیم مشکلات کشاورزان این شهرستان باید احصا شود.
وی یکی از مشکلات اصلی کشاورزان شهرستان طارم را موضوع آب بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: اکثر کشاورزان این منطقه با مشکل آب مواجه هستند، به همین خاطر معتقدیم با احصای مشکلات میتوان برای حل آنها در مسیر درست حرکت کرد.
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۱۹:۲۱ نماینده تامالاختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی: قانون مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم جدی گرفته شد
ماینده تامالاختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: خوشبختانه قانون مبارزه با پولشویی که در گذشته مغفول مانده بود، با روی کار آمدن دولت سیزدهم جدی گرفته شد.
هادی خانی عصر شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، در جمع خبرنگاران از شناسایی ۱۲۰۰ مظنون به پولشویی در کشور خبر داد و افزود: خوشبختانه عزم دولت سیزدهم برای مبارزه با مقوله پولشویی بسیار جدی است، این در حالی است که قانون مذکور در گذشته مغفول مانده بود.
وی با تاکید بر اینکه مبارزه با پولشویی از اولویتهای وزارت امور اقتصاد و دارایی به شمار میرود، اظهار کرد: با وجود اینکه قانون مبارزه با پولشویی در سال ۸۴ به تصویب رسید اما اجرای این قانون جدی گرفته نشد تا اینکه با روی کار آمدن دولت سیزدهم دوباره شاهد اجرای جدی آن و مبارزه با این مقوله زشت و ضداقتصادی هستیم.
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۱۹:۱۶ مرکز خدمات جامع سلامت روستایی تشویر طارم افتتاح شد
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی تشویر از توابع شهرستان طارم با حضور معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.
سعید کریمی عصر شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، با حضور در طارم، مرکز خدمات جامع سلامت روستایی تشویر از توابع این شهرستان را افتتاح کرد.
گفتنی است، مرکز خدمات جامع سلامت روستایی تشویر با مساحت ۱۲ هزار و ۹۲۶ مترمربع و زیربنای ۵۲۸ متر مربع، دارای ۱۰ نیروی شاغل و قریب به ۷۰۰۰ نفر جمعیت تحت پوشش است.
اعتبار هزینه شده عمرانی برای این پروژه ۹۰ میلیارد ریال بوده و ۱۱ میلیارد ریال برای تجهیز آن هزینه شده است.
۱۸:۵۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت: خط قرمز ما تخصیص ارز برای واردات کالاهای مشابه تولید داخل است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت سیزدهم با همه توان از تولید داخل حمایت میکند گفت: خط قرمز ما تخصیص منابع ارزی برای واردات کالاهایی است که مشابه آن در داخل تولید میشود.
عباس علیآبادی عصر شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، در حاشیه بازدید از شرکت تولید کننده فولاد در شهرستان ایجرود، بر ضرورت هزینه نکردن منابع ارزی برای کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید میشود، تاکید کرد.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم با همه توان از تولید داخل حمایت میکند، اظهار کرد: خط قرمز ما تخصیص منابع ارزی برای واردات کالاهایی است که مشابه آن در داخل تولید میشود، بنابراین اگر متوجه این موضوع شویم، بیتردید و با قید فوریت بررسی خواهیم کرد.
در این بازدید، مدیران این واحد تولیدی خواستار حمایت از تولیدات خود توسط دولت شده و از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستند تا در خصوص حقوق ورودی فرومنگنز پر کربن و متوسط کربن تجدید نظر صورت گیرد؛ چرا که این محصولات در داخل کشور تولید میشود.
۱۸:۴۵ وزیر کشور: زیتون طارم باید برندسازی شود
محصولات شهرستان طارم به ویژه زیتون این منطقه باید برندسازی شود.
احمد وحیدی عصر شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، در جلسه شورای اداری شهرستان طارم بر لزوم برندسازی محصولات این شهرستان به ویژه محصول زیتون تاکید کرد و گفت: در خصوص محصول زیتون علاوه بر برندسازی باید برای آن یک مرکز تحقیقات راهاندازی شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از ضرورتهای امروز محصولات کشاورزی قبل از رسیدن به دست مصرفکنند، فرآوری این محصولات است که این موضوع در خصوص محصولات کشاورزی طارم نیز صدق میکند، افزود: برای اینکه بتوان محصول زیتون طارم را برندسازی کرد، ابتدا به ساکن باید برای این محصول در دانشگاه زنجان یک مرکز تحقیقات خاص راهاندازی شود.
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۱۸:۳۵ دومین گلخانه شیشهای مدرن کشور در هیدج افتتاح شد
دومین گلخانه شیشهای مدرن شمالغرب کشور با عنوان عصر شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، با حضور رئیسجمهور در هیدج افتتاح شد.
این گلخانه شیشهای با استفاده از آخرین فناوریهای روز دنیا به صورت سازه مدرن شیشهای با سیستم کشت هیدروپونیک احداث شده است.
این مجتمع با اشتغالزایی بیش از ۵۰۰ نفر و انجام الگوی کشت سفارشی برای صادرات به کشور روسیه به صورت سازه مدرن شیشهای با سیستم کشت هیدرو پونیک در مساحت ۶۰ هکتار و با بهرهبرداری سطح زیرکشت ۳۰ هکتار احداث شده است.
محصولات زیر کشت این گلخانه شامل فلفل دلمهای، گوجهفرنگی و توتفرنگی است که برای این پروژه ۱۳ هزار میلیارد ریال هزینه شده است.
۱۸:۰۰ اهتمام به جایگاه کتابخانههای عمومی برای گسترش فرهنگ کتابخوانی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر ضرورت اهتمام به جایگاه کتابخانههای عمومی در راستای گسترش فرهنگ کتابخوانی در کشور تاکید کرد.
محمد مهدی اسماعیلی عصر شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، در آئین افتتاح بخش «هدهد سفید» کتابخانه عمومی سید افضل موسوی زنجان، با بیان اینکه باید از ظرفیت کتابخانههای عمومی به بهترین شکل ممکن استفاده کرد، افزود: کتابخانههای عمومی این ظرفیت را دارد که پذیرای همه نوع مخاطب باشد.
وی از کودکان به عنوان مهمترین مخاطبان جامعه در حوزه کتابخوانی و کتابخانه یاد کرد و گفت: به همین خاطر در همه کتابخانههای کشور، بخشی برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است و امروز در زنجان شاهد افتتاح همین بخش با عنوان «هدهد سفید» در یکی از کتابخانههای عمومی این شهر هستیم.
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۱۷:۵۳ دستور رئیس جمهور برای بیمه ۱۰ هزار نفر از شاغلان صنایعدستی
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده از دستور رئیسجمهور برای بیمه ۱۰ هزار نفر از شاغلان صنایعدستی در کشور خبر داد.
انسیه خزعلی عصر شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بانوان زنجانی در عرصههای مختلف فعالیتهای چشمگیری دارند، افزود: بسیاری از این فعالیتها به صورت خانوادگی انجام میشود.
وی از دستور رئیسجمهور برای بیمه ۱۰ هزار نفر از شاغلان صنایعدستی در کشور خبر داد و اظهار کرد: بیتردید یکی از مطالبات و دغدغههای اصلی فعالان حوزه صنایعدستی، موضوع بیمه است که این مهم در مورد بانوان که در مشاغل صنایعدستی و خانگی فعالیت دارند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
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۱۷:۴۵ معاون برنامهریزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی: رویکرد بنیاد مسکن بنگاه اقتصادی نیست
معاون برنامهریزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تاکید کرد: رویکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به گونهای نیست که بخواهیم همانند یک بنگاه اقتصادی عمل کنیم.
محمدحسین رحمانی خلیلی عصر شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، در مراسم افتتاح ۴۰۰۰ واحد مسکونی روستایی در روستای سهرین شهرستان زنجان و آئین کلنگزنی آمادهسازی ۱۰ هزار قطعه زمین روستایی در قالب طرح جوانی جمعیت و مهاجرت معکوس با تاکید بر اینکه این بنیاد همانند یک بنگاه اقتصادی عمل نمیکند، تصریح کرد: فعالیتهای این بنیاد با هدف تقویت حساب ۱۰۰ امام (ره) انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه مردم در فرآیند ساخت و ساز روستایی نقش کلیدی دارند، گفت: یکی از رویکردهای اصلی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، حضور در مناطق روستایی است و با همین رویکرد قادر است نقش راهبری ۳۸ نهاد مرتبط به روستا را به خوبی ایفا کند.
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۱۷:۳۴ بازدید معاون رئیسجمهور از کلینیک ناباروری زنجان
انسیه خزعلی عصر شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، از کلینیک ناباروری بیمارستان آیتالله موسوی زنجان بازدید کرد.
در سفر دو روزه خزعلی به زنجان، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده از بخشهای مختلف این کلینیک بازدید و از نزدیک در جریان روند کار و مشکلات این مرکز قرار گرفت.
گفتنی است، کلینیک ناباروری (IVF) بیمارستان آیتالله موسوی زنجان در سال ۹۳ راهاندازی شده است که در طول فعالیت این مرکز، ۴۶۰ نوزاد متولد شدهاند که از این تعداد ۷۵ نوزاد دوقلو، سهقلو و چهارقلو هستند.
به گفته مسؤولان این بیمارستان، علاوه بر زنجانیها مردم شهرستانهای اطراف و سایر استانها نیز برای درمان به این مرکز مراجعه میکنند.
۱۷:۲۴ امتناع وزیر بهداشت از افتتاح دو طرح نیمهتمام درمانی در زنجان
بهرام عیناللهی عصر شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، در حاشیه افتتاح طرحهای درمانی ضمن امتناع از افتتاح دو طرح نیمهتمام به خبرنگاران گفت: اگر قرار باشد پروژههای حوزه درمان به بیماران خدمات ارائه ندهد، بنابراین نیازی به افتتاح نبوده و باید تکمیل شود.
وی با اشاره به اینکه به جای افتتاح مرکز تخصصی سوانح سوختگی الحاقی بیمارستان آیتالله موسوی، به دلیل تکمیل نشدن آن فقط به بازدید این مرکز اکتفا میکنیم، افزود: در بازدیدی که از این مرکز به عمل آمد، متوجه شدیم که نیاز به تجهیزات بیشتری برای ارائه خدمات به بیماران دارد، از این رو مقرر شد با تجهیز آن نسبت به افتتاح مرکز مذکور تا دو ماه آینده اقدام شود.
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۱۶:۴۲ تولیدکنندگان محصولات خود را در بازارهای جهانی عرضه کنند
عباس علیآبادی در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، در جمع فعالان اقتصادی استان که در محل اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد، با بیان اینکه انتظار داریم تولیدکنندگان محصولات خود را در بازارهای جهانی عرضه کنند، تصریح کرد: با این کار مشکلات تولید در کشور حل خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه عرضه محصولات در بازارهای جهانی برای حل مشکلات عرصه تولید کافی نبوده و خود تولیدکنندگان نیز برای برونرفت از این مشکل باید پیشقدم باشند، خاطرنشان کرد: گاهی اوقات از برخی صحبتها مبنی بر واردات بیرویه محصولاتی که در داخل تولید میشود، ابراز تأسف میکنیم.
این مسؤول با اشاره به اینکه دولت سیزدهم همواره تلاش کرده است تا از تولیدکنندگان داخلی حمایتهای لازم را به عمل آورد، ادامه داد: نمیتوان برای مدت طولانی بر روی کمکهای دولتی حساب باز کرد، از این رو تولیدکنندگان باید بتوانند با انجام صادرات محصولاتشان، به رونق دست یابند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه منابع این وزارتخانه محدود بوده و نمیتواند حمایتهای خود را از همه بخشها انجام دهد، افزود: اولویت حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکتهای دانشبنیان و نیز محصولات صادرات محور است.
۱۶:۰۵ همه اراضی نهضت ملی مسکن در زنجان تأمین شده است
مهرداد بذرپاش در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، در حاشیه بازدید از پروژه مسکن کوی زنگان، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خوشبختانه همه اراضی مربوط به طرح نهضت ملی مسکن در شهر زنجان تأمین شده است، اظهار کرد: در همین راستا یک زمین ۱۰۰۰ هکتاری در غرب زنجان تأمین شده است.
وی با اشاره به اینکه بنا داریم در چند شهرستان استان زنجان با اقدام به استفاده از شهرکهای منفصل یا زمین روستایی، نیاز شهرستانها را در این زمینه تأمین کنیم، گفت: خوشبختانه همه این موارد حاکی از آن است که کشور پس از ۸ سال رکود در این عرصه، دوباره به تولید مسکن بازگشته است.
این مسؤول با تاکید بر اینکه اتمام پروژهها و تحویل آن در اسرع وقت یکی از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم در حوزه مسکن تلقی میشود، خاطرنشان کرد: آمار حاکی از آن است که ۶۰ درصد پروژهها در استان زنجان پیشرفت کرده و در فازهای مختلف تا دهه فجر، پایان امسال و سال آینده تحویل مردم میشود.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه، از تحویل ۷۰۰ قطعه زمین در راستای طرح جوانی جمعیت به متقاضیان خبر داد و تصریح کرد: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته قرار است این روند ادامه داشته باشد.
۱۵:۴۸ علائم حیاتی ۱۰ مجروح حادثه تروریستی کرمان پایین است
بهرام عیناللهی در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان و با حضور در شهرستان خدابنده برای افتتاح پروژههای حوزه بهداشت، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق گزارشهای رسیده، هماکنون علائم حیاتی ۱۰ مجروح حادثه تروریستی کرمان پایین است.
وی با یادآوری اینکه از ۱۰۱ مجروح حادثه تروریستی ۱۳ دیماه که در بیمارستانهای کرمان بستری هستند، ۳۲ نفر در بخش آیسییو نگهداری میشوند، ادامه داد: بیتردید اگر بخواهیم این حادثه را از جنبههای دیگر بررسی کنیم، میتوان نوعی محک جدی برای میزان آمادگی کادر درمانی قلمداد کرد.
این مسؤول با اشاره به اینکه مجروحان حادثه تروریستی کرمان بلافاصله به ۱۲ مرکز درمانی این استان اعزام شدند، خاطرنشان کرد: از زمانی که در کرمان حضور پیدا کردیم، ۱۱۰ عمل جراحی مهم برای بیماران انجام گرفت.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه به دلیل اصابت ترکش به ناحیه سینه تعدادی از مجروحان، نیازمند لولهگذاری و تخلیه خون بودیم، افزود: برای مدیریت بهتر در این قضیه ۱۸ نیروی تخصصی از استانهای شیراز و تهران به بیمارستانهای استان کرمان اعزام شدند.
۱۵:۳۶ ساختن جامعه سالم بدون نماز امکان پذیر نیست
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در آئین آغاز به کار سی امین اجلاسیه سراسری نماز در مصلای خاتم الانبیای شهر زنجان با تاکید بر اینکه ساختن جامعه سالم بدون نماز امکان پذیر نیست؛ محور سبک زندگی اسلامی نماز است، گفت: سبک زندگی برای انسان سالک باید با محور بودن نماز شکل بگیرد؛ اولین توصیه و تأکید به صاحبان مکنت و قدرت نماز است.
وی افزود: حجتالاسلام قرائتی همت زیادی در حوزه نماز به خرج دادهاند و در بسیاری از حوزهها از جمله خانه و خانواده، مدرسه و دانشگاه، دستگاههای اداری، سازمانها و عموم مردم این تلاشها برای توجه دادن به فریضه نماز مؤثر بوده و بعد از این هم باید ادامه یابد.
رئیسی با بیان اینکه مؤثرترین عنصر در خودسازی و جامعهسازی قرآن و نماز است، ابراز کرد: نماز بسیار در حیات طیبه و شکلگیری حیات طیبه تأثیرگذار است و ساختن جامعه سالم بدون نماز امکانپذیر نیست.
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۱۵:۲۵ دولت سیزدهم میراث دار پروژههای نیمه تمام است
محمدمهدی اسماعیلی بعد از ظهر شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان و در حاشیه دیدار با فرهنگیان و هنرمندان شهرستان ایجرود، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۰۰۰ پروژه نیمهتمام در کشور داریم که همه آنها از دولتهای قبل به دولت سیزدهم به ارث رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه وقتی به عنوان نماینده تامالاختیار دولت در شهرستانهای حضور مییابیم، موظف به پیگیری مشکلات آن منطقه هستیم، افزود: یکی از اهداف اصلی از حضور در شهرستانها، شنیدن مشکلات و دیدن دغدغهها از نزدیک است تا بتوانیم در سفر بعدی شاهد رفع اکثر این مشکلات باشیم.
این مسؤول با بیان اینکه دولت سیزدهم اصرار و تلاش بر حل مشکلات مردم دارد، ادامه داد: امروز با حضور در شهرستان ایجرود مجتمع فرهنگی هنری این منطقه را افتتاح کردیم که امیدواریم مردم این شهرستان بتوانند از ظرفیتی که در حوزه فرهنگ و هنر ایجاد شده است، به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه مشکلاتی را که امروز شنیدیم حتماً انعکاس خواهیم داد، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهمی که دولت سیزدهم در عرصه فرهنگ و هنر انجام داده، اتمام ۲۰۰ پروژه مهم در حوزه فرهنگی از ۵۰۰ پروژه موجود طی دو سال گذشته بوده است.
۱۵:۱۱ بهره برداری از دستگاه سی تی اسکن با حضور وزیر بهداشت
دستگاه سیتی اسکن ۱۶ اسلایس شهرستان خدابنده بعد از ظهر شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان و با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بهرهبرداری رسید.
این دستگاه با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال خریداری شده و توان ارائه خدماتی باکیفیتتر و سریعتر به بیماران را دارد.
از دیگر برنامههای سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شهرستان خدابنده میتوان به افتتاح خوابگاه مرکز آموزش بهورزی اشاره کرد که احداث این خوابگاه در سال ۹۷ با زیربنای ۳۷۸ مترمربع آغاز شده است. این خوابگاه با ظرفیت ۱۰۰ نفر و اعتباری بالغ بر ۴۵ هزار میلیون ریال ساخته شده است.
گفتنی است، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه سفر خود به استان زنجان و با حضور در شهرستان خدابنده، از بیمارستان امیرالمومنین (ع) این شهرستان و نیز پروژه بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی رسول اکرم (ص) بازدید کرد.
۱۴:۵۷ خرداد ۱۴۰۳ زمان تحویل واحدهای مسکونی نهضت ملی
غلامرضا صالحی در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم، در آئین بهرهبرداری از طرحهای نهضت ملی مسکن در استان زنجان، اظهار کرد: امیدواریم با برنامهریزیهای صورت گرفته، واحدهای باقیمانده را تا خردادماه سال آینده تحویل متقاضیان دهیم.
وی از آغاز به کار ۲۰ هزار واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن شهری خبر داد و با یادآوری اینکه امروز شاهد افتتاح ۱۳۴ واحد مسکونی از این طرح خواهیم بود، ادامه داد: سایر واحدهایی که هنوز به اتمام نرسیده، از پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی برخوردار است.
این مسؤول با اشاره به اینکه یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته، بهسازی معابر با اعتبار ۳۲۰ میلیارد تومان طی دو سال گذشته بوده است، خاطرنشان کرد: بعد از دو سال تلاش در این زمینه توانستیم نسبت به بهسازی ۱۳۰ کیلومتر از معابر روستایی اقدام کنیم.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افزود: علاوه بر بهسازی معابر روستایی، برای آسفالت راهها نیز ۱۰۰ میلیارد تومان در سالجاری هزینه شده است.
۱۴:۲۲ ویژگی مردم زنجان نام و یاد امام حسین (ع) است
رئیس جمهور در جمع مردم زنجان گفت: ویژگی مردم زنجان، نام و یاد و سخن از کربلای حسین (ع) است، آنچه رمز پیروزی رزمندگانمان در دفاع مقدس است.
۱۴:۲۱ غده سرطانی رژیم صهیونیستی را سالهای پیش امام راحل اعلام کرد
رئیس جمهور در دیدار با مردم زنجان گفت: مواضع حق جمهوری اسلامی پس از چهل و اندی سال بر تمامی ملتها و انسانها روشن شده است.
۱۴:۱۱ حضور حداکثری در انتخابات کوبندهترین پاسخ به ترورها است
احمدی وحیدی در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان و در دیدار با مردم شهرستان طارم، با تاکید بر اینکه بیتردید حضور پرشور مردم در انتخابات پیش رو میتواند بهترین و کوبندهترین پاسخ به ترورهای اخیر دشمنان نظام و ملت ایران باشد، گفت: بدون شک انتخابات اسفندماه امسال نیز مثل ادوار گذشته پرشور برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه دشمن به شدت از اتحاد و یکپارچگی ملت ایران در طول انقلاب اسلامی هراس داشته و همین مسئله اهمیت حفظ این اتحاد و یکپارچگی را دوچندان کرده است، افزود: علاوه بر وحدت و یکپارچگی مردم و مسؤولان نظام، عامل دیگری که باعث ناراحتی و ترس دشمن شده، اقداماتی است که تا به امروز انجام شده و با روی کار آمدن دولت سیزدهم تسریع یافته است.
این مسؤول با اشاره به اینکه اقدام تروریستی دشمنان نظام و ملت ایران در شهر کرمان نمونه بارز نمایش باطل دشمنان و نیز وجود شرایط خاص در کشور است، اظهار کرد: دشمن به هیچ وجه نمیخواهد ملت ایران به قلههای پیشرفت برسد، از این رو تلاش دارد با این اقدامات، ملت را از رسیدن به مسیر تعالی مأیوس کند.
۱۳:۲۸ بازدید وزیر صمت از طرح توسعه کاغذسازی زنجان
عباس علیآبادی در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، از شرکت کاغذسازی واقع در شهرک صنعتی شماره یک زنجان بازدید کرد.
گفتنی است، این شرکت جزو واحدهای بزرگ صنعت بازیافت و تولید انواع ورقهای کارتن بستهبندی در کشور بوده و در حال حاضر روزانه ۵۰۰ تن تولید داشته و حدود ۱۳۰۰ نفر در آن مشغول به کار هستند.
به گفته مسؤولان این شرکت، با تکمیل طرح توسعه این مجموعه، تولید آن تا سه برابر افزایش یافته و ظرفیت اشتغالزایی برای ۱۰۰۰ نفر دیگر فراهم خواهد شد.
۱۳:۰۳ افتتاح چند پروژه درمانی با حضور وزیر بهداشت
چند پروژه حوزه سلامت در زنجان با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان به بهرهبرداری رسید.
بهرام عیناللهی در سفر یک روزه خود به استان زنجان ضمن بازدید از چند پروژه حوزه سلامت در این استان، چند پروژه دیگر را نیز افتتاح کرد.
یکی از پروژههایی که در سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بهرهبرداری رسید، مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۳ با زیربنای ۵۸۱ مترمربع و اعتبار ۶۸ هزار میلیون ریال بود. علاوه بر این، عیناللهی پایگاه شهری ارغوان با زیربنای ۲۹۵ مترمربع را افتتاح کرد.
ساختمان جدید مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک شهرستان خرمدره نیز از دیگر پروژههای حوزه سلامت در استان زنجان بود که با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بهرهبرداری رسید.
این مرکز جمعیتی بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر را تحت پوشش قرار داده و در زمینی به مساحت ۳۵۰۰ مترمربع با زیربنای ۶۱۱ متر و اعتباری بالغ بر ۷۸ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
گفتنی است، در ادامه حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زنجان، پروژه بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی، آزمایشگاه مرکزی، دستگاه سیتی اسکن ۱۶ اسلایس، ماموگرافی، رادیولوژی دیجیتال و خوابگاه مرکز آموزش بهورزی به بهرهبرداری خواهد رسید.
۱۲:۴۲ عزم دولت سیزدهم برحل مشکلات کشور است
محمدمهدی اسماعیلی ظهر شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، در جلسه شورای اداری شهرستان ایجرود با اشاره به اینکه دولت در شرایط کنونی دوران پررونقی را در حوزه فرهنگ و هنر تجربه میکند، افزود: این رونق به واسطه روی کار آمدن دولت سیزدهم نسبت به ادوار گذشته چندین برابر شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای فرهنگی و هنری دولت برای رونق بخشیدن به این عرصه، تجلیل از هنرمندان است، اظهار کرد: با توجه به اینکه معتقدیم سرتاسر ایران اسلامی دارای ظرفیتهای بسیار ارزشمندی در حوزه فرهنگ و هنر است، به همین خاطر رویکرد دولت در خصوص تجلیل از هنرمندان نیز معطوف به پایتخت و شهرهای بزرگ نبوده و همهنگر است.
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۱۲:۳۹ تحقق وعده رئیس جمهور به پیرزن ساکن منطقه کوی فلسطین
همزمان با سفر دوم رئیس جمهور به استان زنجان هفت هزار و ۱۸۳ واحد مسکونی در قالبهای مختلف به متقاضیان واگذار شد که در این راستا وعده رئیس جمهور به پیرزن ساکن منطقه کوی فلسطین محقق شد.
۱۲:۱۹ رییسی: فلسطین مقتدر مظلوم است
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، ظهر شنبه در دیدار عمومی با مردم زنجان در محل مصلی خاتمالانبیاء (ص) ضمن قدردانی از مردم با غیرت زنجان اظهار کرد: من قرار بود روز گذشته در جمع باصفای شما حضور داشته باشم اما به دلیل سفر به کرمان میسر نشد و امروز به زنجان وارد شدم و از حضور شما تقدیر میکنم.
وی با بیان اینکه اجتماع عظیم امروز مردم زنجان معنای خاصی داشت، تصریح کرد: یکی ای معانی این حضور برای عرض تسلیت به خانواده شهدای کرمان و دوم اعلام بیزاری از رژیم صهیونیستی و حامیانش و سوم حمایت از مردم مظلوم و مقتدر فلسطین است.
رئیسجمهور ویژگی شاخص مردم و شهر زنجان را نام و یاد امام حسین (ع) دانست و گفت: سخن از کربلای حسین است که رمز ماندگاری انقلاب و رمز استیصال دشمنان این نهضت و پیروزی رزمندگان در دفاع مقدس به شمار میرود و آنچه امید میآفریند و قلبها را پیوند میدهد نام حسین (ع) است.
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۱۲:۱۶ مشکلات پروژه دو خطه کردن راه آهن زنجان - قزوین بررسی شد
وزیر راه و شهرسازی در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، از روند اجرایی پروژه دو خطه کردن راهآهن زنجان به قزوین بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات این پروژه قرار گرفت.
مهرداد بذرپاش در حاشیه بازدید از این پروژه با بیان اینکه طبق بررسیهای به عمل آمده، پروژه دو خطه کردن راهآهن زنجان به قزوین نیاز به تأمین اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای تکمیل دارد، گفت: این پروژه تا به امروز ۸۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به عنوان یکی از خطوط اصلی ریلی در کشور قلمداد میشود.
وی یکی از اولویتهای دولت سیزدهم در حوزه حمل و نقل ریلی را تکمیل خطوط ریلی شرقی – غربی عنوان کرد و با بیان اینکه پروژه دو خطه کردن راهآهن زنجان به قزوین نیز با همین هدف در دست احداث است، ادامه داد: با توجه به اینکه محور ریلی زنجان به قزوین پرتردد است، دو خطه کردن این محور میتواند بخش اعظمی از نیاز شبکه ریلی کشور را در این حوزه مرتفع کند.
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه اقدامات اصلی این پروژه از قبیل زیرسازی و روسازی انجام شده و منتظر تخصیص مابقی اعتبارات آن هستیم، خاطرنشان کرد: علاوه بر این، از ۱۰ ایستگاه فعلی در مسیر راهآهن زنجان به قزوین، چهار ایستگاه زیرسازی شده است.
به گفته این مسؤول، قرار است خط دوم راهآهن زنجان به قزوین در دهه فجر سال آینده وارد مدار شود.
۱۱:۵۰ شهرستان ایجرود صاحب مجتمع فرهنگی شد
مجتمع فرهنگی هنری «زرین» شهرستان ایجرود با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان به بهرهبرداری رسید تا ایجرودیها صاحب مجتمع فرهنگی هنری شوند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه افتتاح مجتمع فرهنگی هنری «زرین» شهرستان ایجرود، اظهار کرد: نباید به همین جا بسنده کنیم، بلکه باید زمینه تبدیل سالن این مجتمع فرهنگی هنری را به سینما فراهم کنیم.
محمدمهدی اسماعیلی خاطرنشان کرد: در همین راستا دستور لازم برای تبدیل این سالن به سینما به معاونت امور سینمایی این وزارتخانه داده شده است تا مردم این شهرستان بتوانند از این ظرفیت استفاده بهینهای داشته باشند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه خواستار نصب پرده سینما در سالن مجتمع فرهنگی هنری «زرین» شهرستان ایجرود تا یک ماه آینده شد.
۱۱:۴۰ افتتاح خط تمام ایرانی تولید کبالت از پسماند
خط تمام ایرانی تولید کبالت از پسماند روی در زنجان صبح شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به بهرهبرداری رسید.
با راهاندازی این واحد تولیدی در شهرستان ایجرود که با حضور عباس علیآبادی محقق شد، ۱۰۰۰ تن محصول ورق کبالت در استان تولید میشود. فعالیت این مجموعه برای ۱۶۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.
گفتنی است، اجرای این طرح با حمایت وزارت صمت و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاستجمهوری محقق شده است.
۱۱:۳۸ استقبال باشکوه زنجانیها از رئیس جمهور
۱۱:۰۸ ساخت یک میلیون و ۹۳۵ هزار واحد مسکونی در دستور کار دولت
مهرداد بذرپاش صبح شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، در حاشیه واگذاری واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن در زنجان که با حضور رئیسجمهور انجام شد، در جمع خبرنگاران گفت: دولت عزم خود را برای ساخت یک میلیون و ۹۳۵ هزار واحد مسکونی جزم کرده است.
وی یادآور شد: این تعداد واحد مسکونی قرار است در قالبهای مختلف از جمله حمایتی، روستایی، بافت فرسوده و نیز زمینهای روستایی احداث شود.
این مسؤول با اشاره به اینکه زنجان یکی از استانهای پیشرو در زمینه ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به شمار میرود، ادامه داد: خوشبختانه در بازدیدی که امروز به عمل آمد، مشاهده کردیم که با همت مدیران استان اتفاقات خوبی در حوزه مسکن روی داده و پروژهها در این زمینه از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه، هدفگذاری دولت در دو سال گذشته برای ساخت مسکن را ۲۷ هزار واحد در استان زنجان اعلام کرد و گفت: در همین راستا عملیات ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده و امروز نیز شاهد برگزاری آئین بهرهبرداری از ۷۱۸۳ واحد مسکونی در زنجان بودیم.
۱۱:۰۰ دستور رئیس جمهور برای تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان
رئیس جمهور در بازدید از ورزشگاه ۱۵۰۰۰ نفری زنجان به مسؤولان دستور داد تا شهریور سال آینده این پروژه را به بهره برداری برسانند.
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی افزود: شما شهریور سال آینده برای تهیه گزارش به این مکان خواهید آمد.
وی ادامه داد: در این مدت اقدامات چشمگیری در این مجموعه صورت گرفته است.
۱۰:۴۷ وزیر ارشاد به ایجرود رفت
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، وارد شهرستان ایجرود شد.
محمدمهدی اسماعیلی در بدو ورود به شهرستان ایجرود در مزار شهدای این شهر حضور یافت و به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.
یکی از برنامههای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر یک روزه به استان، حضور در مراسم افتتاح مجتمع فرهنگی هنری زرن شهرستان ایجرود خواهد بود.
از دیگر برنامههای اسماعیلی در سفر به استان زنجان میتوان به افتتاح کتابخانه هدهد سفید، حضور در اجلاسیه نماز و نیز برگزاری نشست با نخبگان فرهنگی و هنری استان با هدف بررسی مسائل و مشکلات حوزه فرهنگ اشاره کرد.
۱۰:۴۰ سلاجقه وارد زنجان شد
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست صبح شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان، وارد زنجان شد و مورد استقبال مقامات استانی قرار گرفت.
علی سلاجقه در سفر یک روزه به استان زنجان قرار است از شهرکهای تخصصی صنایع زنجان بازدید به عمل آورد.
شرکت در نشست تخصصی تبیین دستاوردها و اقدامات دولت سیزدهم در حوزه محیطزیست با حضور اساتید دانشگاهها، مدیران صنایع و معادن، شرکتهای دانش بنیان و تشکلهای محیطزیستی در استان زنجان و نیز افتتاح پروژههای مرتبط، از دیگر برنامههای معاون رئیسجمهور در این سفر خواهد بود.
۱۰:۲۹ آئین بهره برداری از بیش از ۷۰۰۰ واحد مسکونی
۱۰:۱۱ بازدید وزیر کشور از تقاطع غیرهم سطح زنجان
وزیر کشور در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان از تقاطعهای غیرهمسطح و اصلاح هندسی محور شهیدان کریمی زنجان بازدید کرد.
این پروژه را میتوان بزرگترین پروژه ترافیکی شهر زنجان قلمداد کرد که کلنگ آن از اوایل امسال در راستای رفع مشکل ترافیکی غرب شهر زنجان بر زمین زده شد.
گفتنی است، برای احداث این پروژه که شامل چهار تقاطع غیرهمسطح، یک پل روگذر و دو اصلاح هندسی ۱,۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است.
۱۰:۰۴ واگذاری ۷۱۸۳ واحد مسکونی در زنجان
با حضور رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی در استان زنجان، هفت هزار و ۱۸۳ واحد مسکونی در قالبهای مختلف به متقاضیان در استان واگذار شد.
یک هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن ساخته شده در اراضی دولتی به صورت اجاره ۹۹ ساله در این سفر به متقاضیان تحویل داده شد.
عملیات آماده سازی زمین برای ساخت ۱۰۰۰۰ مسکن روستایی و شهری برای واگذاری به متقاضیان واجد شرایط نهضت ملی مسکن صورت گرفت.
همچنین بقیه واحدهای آماده افتتاح شامل بهره برداری از یک هزار و ۲۱۳ واحد مسکونی خود مالکی طرح نهضت ملی مسکن، ۷۷۰ واحد مسکونی نوسازی شده بافت فرسوده در بازآفرینی شهری و ۴۰۰۰ مسکن روستایی در استان زنجان به متقاضیان تحویل داده شد.
همچنین به طور همزمان با حضور رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی، به ۷۰۰ متقاضی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برای ساخت ۱۰۰۰۰ واحد مسکونی روستایی و شهری متقاضیان واجد شرایط نهضت ملی مسکن، زمین داده شد.
۹:۴۷ استقرار صنایع در حریم رودخانهها مساله مهم زنجان است
ایرج حشمتی در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان در حاشیه میز ارتباطات مردمی نماینده تامالاختیار سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه مسئله استقرار صنایع در حریم کیفی و کمی رودخانه یکی از مسائل مهم استان زنجان است، افزود: در این خصوص شرکت آب منطقهای و وزارت نیرو باید اظهار نظر صریح خود را اعلام کنند تا بتوانیم تصمیمگیری کرده و به فعالان اقتصادی پاسخ دهیم.
وی تصریح کرد: در آستانه دومین سفر رئیسجمهور و هیأت دولت به استان زنجان، به همراه مسؤول بازرسی، مدیریت عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان حفاظت محیطزیست، میز خدمت استان زنجان برپا شده و پاسخگوی فعالان اقتصادی استان هستیم.
این مسؤول با بیان اینکه این فعالان مشکلاتی را در رابطه با تولید داشتند که در برخی موارد با صدور دستورهایی، مقرر شد تا با رعایت الزامات زیستمحیطی، مشکلشان حل شود، اظهار کرد: برخی دیگر از این درخواستها نیازمند مطرح شدن در کمیسیون ذیل ماده ۱۱ دارد که لازم است سایر دستگاههای مرتبط با فعالیتهای صنعتی نیز نقطه نظرات خود را مطرح کنند.
معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به اینکه یکی از مشکلات فعالان اقتصادی استان مربوط به مجوزهای سامانه جامع محیطزیست است که وزارت صمت نیز باید عضو این سامانه میشد اما هنوز این اتفاق نیفتاده و مجوز احداث به صورت دستی صادر میشود، ادامه داد: این موضوع باعث زمانبر شدن صدور مجوزها شده است، لذا انتظار میرود ادارهکل صمت استان زنجان هرچه زودتر در سامانه عضو شده تا روند بررسی و صدور مجوزها تسریع شود.
حشمتی با یادآوری اینکه مسئله دیگر مربوط به خسارتی بود که امسال و سالهای گذشته حیاتوحش به باغات و مزارع در حاشیه مناطق وارد کرده بودند، خاطرنشان کرد: این افراد از سالهای گذشته طلب دارند که مقرر شد هماهنگی لازم برای پرداخت مطالبات مردم پیگیری شود.
معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست اضافه کرد: بر این اساس تفاهمنامه صندوق ملی محیطزیست با بیمه رازی برای پرداخت خسارات حیاتوحش به مردم منعقد شده است تا این خسارات در اسرع وقت پرداخت شود.
۹:۴۰ سخنرانی رئیس جمهور در بدو ورود به زنجان
۹:۱۸ رییسی: آمار بیکاری در استان زنجان کاهشی است
حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح شنبه در بدو ورود به زنجان در مورد اهداف دور دوم سفر به استان زنجان اظهار کرد: در دور اول با توجه به نیازهای استان مصوباتی داشتیم و طبیعتاً دور دوم سفر پیگیری مصوبات دور اول است تا ببینیم چه کارهایی انجام شده است.
وی عنوان کرد: گزارشهایی که از استان داریم حاکی از این است که مدیران استان و استاندار همت کردند و کارهای خوبی پیش رفته و برخی در دست اقدام و اجرا است.
رئیسجمهور مساله مسکن را از نکات مهم سفر به استان زنجان خواند و گفت: استان زنجان پیشرفت خوبی هم واگذاری زمین و هم مسکن دارد و بخشی از مسکنها به نتیجه رسیده و به مردم واگذار میشود.
وی با اشاره به اینکه موضوع اشتغال که یکی از نگرانیهای جدی مردم استان است، تصریح کرد: آمارها نشان میدهد درصد بیکاری در استان زنجان کاهش جدی داشته و ایجاد اشتغال و راهاندازی واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل از موضوعاتی است که در استان دنبال شده است.
حجتالاسلام رئیسی خاطرنشان کرد: با بررسیهای انجام شده از طریق نماینده مقام معظم رهبری در استان، نمایندگان استان، علما، بازاریان و فرهیختگان به نتایجی رسیدیم و انجام اکثر مصوبات و نیازهای استان موارد را مطرح میکنیم تا به نتیجه قطعی برسیم و مسؤولان استانی نیز با کار جهادی امور را دنبال کنند که مردم عزیز استان رضایت بیش از پیش داشته باشند.
وی با عذرخواهی از مردم زنجان برای تأخیر یک روزه در سفر یادآور شد: قرار بود جمعه در استان خدمت مردم استان برسم اما به دلیل ضرورت حضور در استان کرمان و عرض احترام به خانواده معزز شهدا و پیگیر برخی مسائل امنیتی باید در استان کرمان حضور پیدا میکردم.
رئیس جمهور تأکید کرد: مردم زنجان عذر من را بپذیرند و امروز در سی امین اجلاس سراسری نماز و سایر جلسات شرکت میکنیم.
رئیسی اضافه کرد: مردم زنجان عنوان پایتخت شور و شعور حسینی را از آن خود کردهاند و با این نماد در کشور شناخته میشوند.
وی ادامه داد: ادای احترام میکنیم به خانواده معزز شهدا، خانواده ایثارگران و ۳۵۰۰ شهید، علما، مفاخر و حکمای استان زنجان که نه تنها برای این استان بلکه برای جهان اسلام موجب فخر و مباهات هستند.
۸:۲۴ رئیس جمهور وارد زنجان شد
حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی صبح شنبه وارد شهر زنجان و در فرودگاه این شهر مورد استقبال نماینده ولی فقیه در استان، استاندار زنجان، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و سایر مسؤولین استان قرار گرفت.
مادر شهیدان خالقی پور با حضور در فرودگاه بینالمللی شهدای شهر زنجان، ورود رئیسجمهور و هیأت دولت را به استان زنجان خیرمقدم گفت.
تصاویر سفر رئیس جمهور به استان زنجان را اینجا ببینید.
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