علي حدادی اصل
۱۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۹

علی حدادی اصل

چهارمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر

چهارمین روز از چهل و دومین جشنواره فیلم فجر ظهر شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ در برج میلاد تهران برگزار شد.

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    نظرات

    • محمدحسین IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
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      تصویر زن‌های بدحجاب رو منتشر نکنید. حرام کم و زیاد نداره. روی مرزهای الهی حساسیت داشته باشید. اميرالمؤمنين علی عليه‌السلام: «شدیدترين گناهان، گناهی است که گناه‌کار آن را ناچيز و آسان شمرد.» (وسائل‌الشیعه، جلد ۱۵، صفحهٔ ۳۱۲)