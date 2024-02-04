عکس خبری علي حدادی اصل ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۹ دریافت تصاویر علی حدادی اصل چهارمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر چهارمین روز از چهل و دومین جشنواره فیلم فجر ظهر شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ در برج میلاد تهران برگزار شد. برچسبها جشنواره فیلم فجر چهل و دومین جشنواره فیلم فجر برج میلاد مطالب مرتبط از «تابستان همان سال» تا «بی بدن» پاسخ رییس سازمان سینمایی به حواشی فیلم «بی بدن»درجشنواره فیلم فجر علت عدم حضور سلبریتیها در فیلم «دست ناپیدا» اعلام شد دلیل حذف رای مردمی در جشنواره فجر از زبان رئیس سازمان سینمایی
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