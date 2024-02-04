دریافت 7 MB کد مطلب 6014518 https://mehrnews.com/x3482h ۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۲۵ کد مطلب 6014518 فیلم هنر فیلم هنر ۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۲۵ دلیل حذف رای مردمی در جشنواره فجر از زبان رئیس سازمان سینمایی خزائی رئیس سازمان سینمایی گفت: تقلب در رای های مردم موجب حذف سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد. کپی شد مطالب مرتبط روایتی از آزمون و خطاهای عاطفی در «آغوش باز»/ حرکت در جهت جذب مخاطب فیلم آغوش باز از ارگانی کمک نگرفته است از «تابستان همان سال» تا «بی بدن» شروع بلیت فروشی چهل و دومین جشنواره فیلم فجر کرمانشاه از ۱۶ بهمن چهارمین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر مخاطب انیمیشن خانواده است/ «ساعت جادویی» و یک قصه تراژیک کودکانه آغوش بهروز شعیبی باز نشد!/ روزی بدون حضور چهرههای بازیگری برچسبها فیلم سینمایی جشنواره فیلم فجر چهل و دومین جشنواره فیلم فجر محمد خزائی سازمان سینمایی
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