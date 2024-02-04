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کد مطلب 6014518
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۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۲۵

دلیل حذف رای مردمی در جشنواره فجر از زبان رئیس سازمان سینمایی

دلیل حذف رای مردمی در جشنواره فجر از زبان رئیس سازمان سینمایی

خزائی رئیس سازمان سینمایی گفت: تقلب در رای های مردم موجب حذف سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد.

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