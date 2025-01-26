انتشار شماره تازه جهان کتاب؛ سرگردان میان ایدئولوژیک و فرهنگ

شماره تازه مجله جهان کتاب با مطلبی «سرگردان میان ایدئولوژیک و فرهنگ» منتشر شد و روی پیشخان آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، شماره تازه ماهنامه جهان کتاب ویژه آذر و دی ۱۴۰۳ به‌تازگی منتشر شده و روی پیشخان مطبوعات آمده است. این‌ شماره ۴۰۸ این‌مجله و شماره پنجم در بیست و نهمین سال انتشار این‌مجله محسوب می‌شود.

یاران نوشته پرویز دوائی، بازی جنگ نوشته ساتیار فرج زاده، ایستادن در برابر پوپولیسم؛ اعاده حیثیت کار نوشته مایل سندل و ترجمه مهدی مقیسه، ترکان ایران و ایران ترکان نوشته کاوه بیات، سرگردان میان ایدئولوژیک نوشته سیدعلی آل داود، ایران و آمریکا؛ برداشت ها، رقابت ها نوشته مجید رهبانی، نگاه چپ به چرچیل نوشته فرخ امیر فریار، پیرمردها مردند، اما جوان ها فراموش نکردند نوشته طه رادمنش، تلمذ در مکتب حافظ نوشته فرهاد طاهری، واویشکا، مجموعه خوشمزه نوشته مرضیه کهرانی، گرسنگی شهودی نوشته سوری احمدلو، تک تک تک؛ صدای بی صدایان نوشته دلبر یزدان پناه، جستارهایی برای زندگی نوشته فهیمه خادمیان و ضروری ترین اما بی قدرترین مکان از جمله مطالب این‌شماره جهان کتاب هستند.

از دیگر مطالب منتشره می‌توان به ویرایش از ۱۳۰۰ به بعد نوشته مشترک عبدالحسین آذرنگ و مروارید رفوگران، گویش در بند تعریف های منشوری نوشته مجدالدین کیوانی، از روزنامه اطلاعات تا نامه اطلاعات نوشته سیدفرید قاسمی، اسماعیل خویی و تعبیرها و تصویرهایش از شعر و شاعران ایران(۱) نوشته کامیار عابدی، نخستین گفت و گو با زنی که درخت شد نوشته جنی رایدن و ترجمه پیام شمس الدینی، درون مایه های اسلامی در آثار خورخه لوئیس بورخس(۲) نوشته لوس لوپز بارالت و ترجمه محمدعلی روانبد، کرونا و تمرین همدلی نوشته سیدعلی کاشفی خوانساری اشاره کرد.

نقش اتحادیه ملی نشر فرانسه در صنعت نشر(۱) نوشته طیبه شهرابی فراهانی، زباله همه جا هست نوشته استلاگوت و ترجمه جلال رستمی گوران، هزار و یک داستان نوشته زری نعیمی، معرفی کوتاه، تازه های بازار کتاب نوشته فرخ امیرفریار، به یاد محسن ذاکری و لبخند دیرآشنایش نوشته مهدی مقیمی زاده و درگذشتگان هم از دیگر مطالبی هستند که در ادامه مقالات این‌مجله چاپ شده‌اند.

در بخشی از این ماهنامه آمده است؛

هدف مدرسه زندگی این است که با مطالعه موضوع های مهم زندگی و با کمک فرهنگ، زندگی ما را شفاف تر و لذت بخش تر کند و از ابهام هایش بکاهد. این شعار آلن دوباتن، فیلسوف و روان شناس سوئیسی، بر پشت جلد مجموعه کتاب های مدرسه زندگی است.

مدرسه زندگی نام مؤسسه ای است که در ۲۰۰۸ به وسیله نویسنده ابتدا در لندن و پس از آن در شهرهایی نظیر آمستردام، ملبورن و پاریس افتتاح شد. این مؤسسه برنامه های مختلف فرهنگی را برگزار می کند که در آنها به پرسش های مختلف در خصوص مهارت های زندگی پرداخته می شود. پرسش هایی نظیر چگونه می شود حرفه رضایت بخشی داشت؟ بررسی تأثیرات گذشته افراد در زندگی کنونی آن ها، روش های مؤثر در ایجاد روابط قابل قبول با سایرین، روش مدیریت روابط عاطفی و احساسی و کاری.

کتاب های این مجموعه در واقع متن سخنرانی ها و جزواتی است که در مؤسسه مدرسه زندگی شنیده و خوانده می شوند. نثر کتاب ها ساده و روان است و همین ساده نویسی به خواننده کمک می کند تا برای مسائل خود راه حل هایی ساده پیدا کند.

در بخش معرفی کوتاه کتاب هایی همچون روزنامه ادب؛ نخستین روزنامه رسمی مشهد به کوشش ابراهیم حافظی، ایران عصر ناصری؛ سفرنامه مستشرق سوئدی سون هدین به ایران از طریق قفقاز ترجمه وحید صابری مقدم، صادق هدایت؛ مرگ در پاریس نوشته ناصر پاکدامن، موزه پایین شهر و تماشاچیانش نوشته مشترک آرش حیدری، میلاد محبی و سارا فرهپور، مقابر، تحقیقی پیرامون مقابر انبیاء بنی اسرائیل در ایران نوشته یاسمن غنی، حجة السعادة فی حجة الشهادة؛ رساله ای درباره واقعه عاشورا از دوره قاجار و تطبیق آن با وقایع دول گوناگون جهان در آن ایام نوشته محمدحسن خان اعتماد السلطنه به سال ۱۳۰۴ هجری قمری و کوشش مشترک علیرضا قاسم خان و محمدرضا بهزادی معرفی شده است.

در بخش دیگری از این ماهنامه می‌خوانیم؛

در شیراز قرن هشتم هجری، وقتی بر کناره های آب رکناباد، خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، قلندر یک لاقبای خوش سخن و لسان الغیب سراسر تاریخ ادبیات ایران، از گذر عمر و اشارات جهان می سرود، شاید هرگز گمان نمی برد که شش قرن بعد، شیفته ای از ترکان پارسی گوی بخشنده عمر، در آذربایجان، قرون طی شده را در عالم رؤیا بسپرد و به دیدار او نائل آید و پرسش هایی از محضرش کند و حافظ پاسخ آن پرسش ها را به دیوان خود احاله کند و دیدار با حافظ بدین گونه پایان پذیرد...

در بخش درگذشتگان این شماره از مجله، از پری صابری کارگردان تئاتر، نویسنده و مترجم، نسترن حکمی فرهنگ نویس، مترجم و ویراستار، زهرا تجویدی نویسنده، حفیظ الله ممبینی شاعر، نویسنده، میرزا شکورزاده نویسنده، شاعر و روزنامه نگار، سیدمحمدرضا طاهری شاعر و مصحح، بهروز خاماچی پژوهشگر تاریخ آذربایجان، غلامرضا افخمی استاد علوم سیاسی و رئیس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه ملی یاد شده است.

این‌مجله با ۸۱ صفحه و قیمت ۱۵۰ هزار تومان منتشر شده است.