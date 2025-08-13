وادی السلام از معروف‌ترین و قدیمی‌ترین قبرستان‌های جهان اسلام است. گفته می‌شود قبرستان وادی السلام بعد از قبرستان بقیع و قبرستان ابوطالب مهمترین و والاترین قبرستان مسلمین محسوب می‌شود. قدمت این قبرستان به بیش از هزار سال می‌رسد. وادی السلام یکی از مکان‌های مقدس نجف است که در آن هزاران نفر به خاک سپرده شده‌اند از جمله قبر تعدادی از پیامبران و بسیاری از سادات، صالحان و بزرگان دین نیز در آن است. این قبرستان قدیمی و تاریخی در نجف اشرف و در شمال شرقی شهر واقع است و ۲۰ کیلومتر مربع مساحت دارد. قدمت آن به بیش از هزار سال می‌رسد و بسیاری از قبرهای آن دارای بقعه و گنبد است.