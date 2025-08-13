راهپیمایی اربعین، نمایش پیروزی اسلام و اتحاد مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا دیلمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت ویژه ایام اربعین حسینی، گفت: این ایام، علاوه بر اینکه یک رویداد عظیم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است، نماد وحدت و یکپارچگی جهانی در برابر جبهه استکبار و سلطه‌گران جهانی به شمار می‌آید. راهپیمایی اربعین یک رسانه عظیم است که روایت‌گر فتح و پیروزی جبهه اسلام ناب است و نشان‌دهنده عزم و اراده راسخ مسلمانان در برائت از مستکبرین و مبارزه با ظلم و فساد در جهان است.

وی افزود: از همان ابتدا، راهپیمایی اربعین به عنوان یک حرکت مردمی آغاز شد و امروز به یک رسانه جهانی تبدیل شده است که پیام‌های تمدن‌ساز نهضت حسینی را به اقصی نقاط جهان منتقل می‌کند. این راهپیمایی نه تنها پیامی برای مسلمانان بلکه پیامی برای تمام آزادی‌خواهان جهان است که در آن نشان داده می‌شود، اسلام ناب محمدی با تمامی تهدیدات و دشمنی‌ها روز به روز پویاتر و بالنده‌تر به حرکت جهانی خود برای امر ظهور پیش می‌رود.

دیلمی با اشاره به اینکه اربعین حسینی یک پیوند جهانی را میان مسلمانان و دلدادگان اهل بیت (ع) و همه آزادی خواهان جهان ایجاد کرده است، اظهار کرد: این حرکت جهانی در حقیقت، بیانگر پیشرفت فرهنگی، معنوی، گفتمانی و سیاسی امت اسلامی را در حول محور رسالت و هدایت نشان می‌دهد. اربعین حسینی، به ویژه در شرایط فعلی جهان اسلام، نمادی از اراده‌ای است که به سمت تحقق تمدن عاشورایی در حرکت است. جامعه‌ای که هدفش تحقق ظهور مهدی موعود (عج) و همچنین مبارزه با استکبار جهانی است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان در ادامه گفت: ایام اربعین فرصت کم نظیری برای نشر گفتمان عاشورا و تبیین اصول و آموزه‌های حیات بخش اسلامی است. انقلاب اسلامی ایران، که در پی رهبری حکیمانه امام خمینی (ره) و با حمایت ملت بزرگ ایران به پیروزی رسید، همان گفتمان عاشورا را به عنوان مبنای اصلی حرکت خود قرار داد. امروز نیز وظیفه ما این است که همانطور که امام حسین (ع) با تمام وجود در برابر ظلم ایستاد، ما نیز در برابر تمام جنایت‌ها و فشارهای استکبار جهانی بایستیم.

وی در ادامه به جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه مردم مظلوم غزه اشاره کرد و گفت: آنچه امروز در غزه می‌گذرد، همچنان یادآور قیام عاشورا است. همانطور که حضرت امام حسین (ع) در برابر ظلم یزید زمان ایستاد، امروز نیز مردم غزه و سایر مظلومان جهان باید با الهام از نهضت عاشورا در برابر ظلم و استکبار ایستادگی کنند. سکوت در برابر این جنایت‌ها خیانت به اسلام ناب و خون سیدالشهدا (ع) است.

دیلمی همچنین با تأکید بر اینکه دشمنان اسلام امروز در میدان جنگ فرهنگی و تبلیغاتی در حال فعالیت هستند، گفت: دشمن به‌ویژه در عرصه جنگ شناختی و رسانه‌ای در تلاش است تا جوانان مسلمان را از ارزش‌ها و اصول انقلاب اسلامی و آموزه‌های عاشورا دور کند. در این شرایط، وظیفه ما این است که با استفاده از ظرفیت‌های عظیم اربعین حسینی، پیام‌های نهضت عاشورا را به تمام جهانیان منتقل کنیم. این حرکت عظیم فرهنگی باید تبدیل به یک جبهه مستحکم در برابر طوفان و حصر تبلیغات دشمن شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به برنامه‌های استان برای برگزاری مراسم اربعین، اظهار کرد: در استان گلستان امسال برنامه‌های ویژه‌ای برای گرامیداشت ایام اربعین پیش‌بینی شده است. ۳۰ موکب از استان گلستان به کشور عراق اعزام شدند و مراسم دلدادگان حسینی در بیش از ۲۲ نقطه استان گلستان به صورت متمرکز برگزار خواهد شد که این مراسم‌ها به شکل خانوادگی و محله‌ای، ظرفیت‌های عظیم مردمی را برای حضور در این حرکت عظیم فراهم خواهد کرد.

وی افزود: مجموعاً طی برگزاری مراسم دلدلدگان، بیش از ۴۵۰ موکب در استان گلستان در زمینه‌های مختلف خدماتی، فرهنگی، اجتماعی و قرآنی برپا خواهد شد. این موکب‌ها علاوه بر خدمت‌رسانی به زائران، به تبیین آموزه‌های عاشورا و گفتمان انقلاب اسلامی نیز خواهند پرداخت.

دیلمی در ادامه، با اشاره به شعار محوری اربعین حسینی که انا علی العهد است، گفت: هدف اصلی این مراسم‌ها، علاوه بر ارائه خدمات به زائران، ایجاد عهد جمعی برائت از مستکبرین و قیام جهانی علیه آنها و تبیین و نشر پیام‌های عاشورا در ابعاد مختلف است.

وی افزود: این حرکت عظیم فرهنگی با محوریت برائت از مشرکین و محبت به سیدالشهدا (ع) در سطح استان گلستان و سراسر کشور برگزار خواهد شد و ان‌شاءالله در پهنای آسمان استان و کشور، حسینیه سیدالشهدا) ع (خواهد شد.