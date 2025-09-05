استانها فارس ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۱ دریافت تصاویر امین فائضی مسابقات کیوکوشین قهرمانی کشور در شیراز مسابقات کیوکوشین قهرمانی کشور با حضور ۵۰۰ ورزشکار از سراسر کشور روز جمعه ۱۴ شهریورماه در شیراز برگزار شد برچسبها کیوکشین ورزش رزمی شیراز کاراته فدراسیون کاراته عکس استانها مطالب مرتبط قهرمانی کاراته کای فارسی در لیگ کاراته وان کشور مسابقات کشوری کاراته بانوان «جام پرچم» در شیراز قهرمانان، مدالآوران و ملیپوشان کاراته فارس تجلیل شدند کسب ۳مدال طلا توسط ورزشکاران جهرمی در مسابقات کاراته قهرمانی کشور کسب چهار مدال کاراته کاران جهرمی در مسابقات آسیایی برتری ورزشکاران جهرمی در رقابت های استعدادیابی کاراته کشور کسب ۴ مدال تیم مرکز آموزش ناجا جهرم در مسابقات کاراته فراجا کشور
