۱۴ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۱

امین فائضی

مسابقات کیوکوشین قهرمانی کشور در شیراز

مسابقات کیوکوشین قهرمانی کشور با حضور ۵۰۰ ورزشکار از سراسر کشور روز جمعه ۱۴ شهریورماه در شیراز برگزار شد

