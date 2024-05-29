به گزارش خبرگزاری مهر، طی آئینی با حضور مدیرکل ورزش و جوانان فارس و مسؤولان ورزشی استان فارس از قهرمانان، مدال‌آوران و ملی‌پوشان کاراته استان فارس تجلیل شد.

در این آئین که با حضور عبدالرحیم خداجو مدیرکل ورزش و جوانان فارس، سید سعید سجادی معاون توسعه ورزش، صدیقه خواست‌خدایی معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس و علیرضا عباسی نژاد سرپرست هیأت کاراته استان فارس برپا شد از جاوید بهمن‌جاه، محمد حسین شیر صفت، علیرضا رضایتی، حسین فلاحی، علیرضا ندیمی، محمد قاسمی، جعفر دهقان، محسن کیخایی کیا، ابوالفضل صادقی سرشت در بخش آقایان و شیما آل سعدی، زهرا بنیانی، ریحانه عزیزی، باران میرزایی، سیده معصومه نجفی، ندا رستمی، دینا ساجدی و سیده زهرا صحرایی تقدیر شد.

همچنین از مربیان این قهرمانان، اساتید سروش سروش نیا، مسعود عیب‌جو، محمدرضا محمدی، مسعود زارع، مجتبی مدیح جهرمی، محمد روستایی، مصطفی ایلان کشکولی، مصطفی اکبری، مرضیه اردشیرنژاد، سارا رضایی، زهره باقری، کیمیا هرمزی، مرضیه وفایی، فاطمه شاهسوندی و شیرین آل سعدی نیز تقدیر به عمل آمد.