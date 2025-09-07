مراسم رونمایی از بزرگترین فرش تاریخی، تصویری ایران و جهان در بیرجند

این قالی بزرگترین و قدیمی ترین فرش تصویری -تاریخی ایران و جهان است. این فرش با مساحت بیست و هشت مترمربع حدود یکصدسال قدمت دارد و مربوط به منطقه درخش خراسان جنوبی است. عمارت طراحی شده روی این فرش، بر اساس مطالعات انجام شده، احتمالاً ایران نیست و احتمالاً مربوط به رژه نظامی انگلیسی‌ها در مقابل یک قصر است و نشان از یک رویداد مهم تاریخی دارد که سفارش بافت آن به منطقه جنوب خراسان داده شده است.

این مراسم با حضور قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، استاندار و سایر مسئولین در باغ اکبریه بیرجند برگزار شد.