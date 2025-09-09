از خرما و زرشک تا عروسی چنشت؛ تقویم رویدادهای گردشگری خراسان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از تدوین تقویم رویدادهای گردشگری استان تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: رویدادهای گردشگری علاوه بر نقش مهم در جذب گردشگر، میتوانند به عنوان بخشی از فرهنگ اصیل یا جلوهای از خردهفرهنگهای استان همچون آیینها، خوراکها و صنایعدستی محلی معرفی شوند و ظرفیتهای گردشگری را بیش از پیش به نمایش بگذارند.
معاون گردشگریسرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت پرداختن به رویدادهای فرهنگی و گردشگری، افزود: این رویدادها فرصتی ارزشمند برای معرفی هویت، آداب و رسوم و میراث ناملموس استان هستند و میتوانند هم به عنوان فرهنگ غالب و هم در قالب خردهفرهنگهایی مانند جشنوارههای خوراک محلی یا آیینهای سنتی نقشآفرینی کنند.
عرب بیان کرد: برگزاری رویدادهای گردشگری با همکاری جوامع محلی علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی باعث افزایش مشارکتهای اجتماعی مردم، احیاء هنرها و آداب و رسوم و معرفی آنها به نسلهای جدید، برند سازی محصولات و تولیدات کشاورزی و صنایع دستی و البته زمینه موثری برای جذب گردشگر و معرفی هدفمند استان خصوصاً روستاها میشود.
وی بیان کرد: بر اساس این تقویم، مهمترین رویدادهای گردشگری استان تا پایان سال جاری شامل جشنواره برداشت خرمای طبس شهریور ماه، مراسم عناب تهکنی خوسف شهریور ماه، مراسم عروسی چنشت سربیشه نیمه اول مهر ماه، فرآوری شیره انگورقاینات اوایل مهر ماه، جشنواره ملی زرشک بیرجند، قاینات، زیرکوه، درمیان، سربیشه اواخر مهر ماه و چهارمین همایش بینالمللی گردشگری بیابان لوت بیرجند میشود.
عرب ادامه داد: جشن شکرگزاری برداشت گل نرگس خوسف آبان ماه، جشن برداشت گل نرگس طبس، کریت آبان ماه، جشنواره انار و زعفران فردوس آبان ماه، جشنواره ملی طلای سرخ قاینات آبان ماه، جشنواره ملی کویرنوردی بشرویه آبان ماه، جشنواره شهر ملی ملهبافی خوسف آبان ماه، مراسم آبگیری آبانبارهای سرایان اول دی تا اواسط بهمن ماه، مراسم کفزنی قاینات، بیرجند، سربیشه، زیرکوه شب یلدا، جشنواره نخل و شالی طبس (ازمیغان) آبان ماه و آیین سنتی کوزهشکنی قاینات اواخر اسفند از دیگر رویدادهای گردشگری است.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی اظهار کرد: این تقویم میتواند به عنوان مرجعی برای گردشگران و فعالان حوزه گردشگری مورد استفاده قرار گیرد و زمینهساز رونق سفر به خراسان جنوبی در فصول مختلف سال باشد.
