روایت فصل برداشت برنج در شالیزارهای گیلان

با آغاز فصل برداشت شالی در گیلان، شالیزارهای استان یکی پس از دیگری رنگ زرد به خود گرفته‌اند و کشاورزان پس از ماه‌ها تلاش به مرحله برداشت محصول رسیده‌اند. شالی‌های برداشت‌شده پس از جمع‌آوری، مستقیماً به کارخانه‌های شالی‌کوبی منتقل می‌شوند تا طی مراحل خشک‌کنی و فرآوری، به برنج سفید تبدیل و برای عرضه به بازار آماده شوند. استفاده از فناوری‌های نوین در این واحدها، علاوه بر کاهش ضایعات محصول، سبب ارتقای کیفیت برنج تولیدی گیلان شده است.

برنج گیلان که همواره به عنوان یکی از اصیل‌ترین و مرغوب‌ترین ارقام برنج کشور شناخته می‌شود، با برداشت و آماده‌سازی، نقشی مهم در تأمین بازار داخلی و حمایت از اقتصاد کشاورزان بومی ایفا خواهد کرد.