سپاه: تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی به درک واصل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴ اعلام کرد: پادگان تفنگداران آمریکایی در اردن موسوم به کمپ تبتین هدف موشک های بالستیک قرار گرفت و تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی به درک واصل شدند.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«بسم الله قاصم الجبارین؛ قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ

ملت قهرمان و بپاخاسته ایران اسلامی،

ارتش تروریستی و شکست خورده آمریکا، عاجز از رویارویی مستقیم با رزمندگان اسلام با حمله وحشیانه به یک منزل مسکونی در سیریک، محل مجلس عقد دو جوان پاک را به خاک و خون کشیده و با به شهادت رساندن و مجروح کردن نزدیک به پنجاه نفر از مردم عزیزمان خاطره وحشیگری مدرسه میناب و ورزشگاه لامرد را زنده کرد.

رژیم کودک‌کش آمریکا در این حمله جنایتکارانه یک بار دیگر با به شهادت رساندن چندین نفر از جمله یک کودک، عمق کینه‌توزی و دشمنی خود با مردم ایران را آشکار کرد.

در پاسخ به این شرارت سبعانه، رزمندگان دلیر نیروی هوافضای سپاه در موج دوم عملیات تنبیه متجاوز "با رمز مقدس یا رسول الله (ص)" با حمله سنگین موشک های بالستیک به پادگان تفنگداران آمریکایی در اردن موسوم به کمپ تیتین، واقع در سواحل خلیج عقبه، تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی را به درک واصل کرده و چند تاسیسات مهم و بالگردهای هجومی دشمن را منهدم نمودند.

عملیات انتقامی نیروهای اسلام ادامه دارد.

و ما الانصر الا من عند الله العزیز الحکیم»