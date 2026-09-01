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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۸

موشک‌باران پادگان تفنگداران آمریکا در اردن؛

سپاه: تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی به درک واصل شدند

سپاه: تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی به درک واصل شدند

سپاه پاسداران اعلام کرد: پادگان تفنگداران آمریکایی در اردن هدف موشک های بالستیک قرار گرفت و تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی به درک واصل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴ اعلام کرد: پادگان تفنگداران آمریکایی در اردن موسوم به کمپ تبتین هدف موشک های بالستیک قرار گرفت و تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی به درک واصل شدند.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«بسم الله قاصم الجبارین؛ قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ

ملت قهرمان و بپاخاسته ایران اسلامی،
ارتش تروریستی و شکست خورده آمریکا، عاجز از رویارویی مستقیم با رزمندگان اسلام با حمله وحشیانه به یک منزل مسکونی در سیریک، محل مجلس عقد دو جوان پاک را به خاک و خون کشیده و با به شهادت رساندن و مجروح کردن نزدیک به پنجاه نفر از مردم عزیزمان خاطره وحشیگری مدرسه میناب و ورزشگاه لامرد را زنده کرد.

رژیم کودک‌کش آمریکا در این حمله جنایتکارانه یک بار دیگر با به شهادت رساندن چندین نفر از جمله یک کودک، عمق کینه‌توزی و دشمنی خود با مردم ایران را آشکار کرد.

در پاسخ به این شرارت سبعانه، رزمندگان دلیر نیروی هوافضای سپاه در موج دوم عملیات تنبیه متجاوز "با رمز مقدس یا رسول الله (ص)" با حمله سنگین موشک های بالستیک به پادگان تفنگداران آمریکایی در اردن موسوم به کمپ تیتین، واقع در سواحل خلیج عقبه، تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی را به درک واصل کرده و چند تاسیسات مهم و بالگردهای هجومی دشمن را منهدم نمودند.

عملیات انتقامی نیروهای اسلام ادامه دارد.

و ما الانصر الا من عند الله العزیز الحکیم»

کد مطلب 6934881

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    نظرات

    • US ۰۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      3 1
      پاسخ
      هر چه بیشتر از این حیوانات خبیث و وحشی را به درک واصل بکنید دل مردم ایران ذره ای خرسند می‌شود . مردم ایران عزیز زمانی شادمان تر و خرسند تر خواهند شد که ترامپ و نتانیاهو و اطرافیان خبیث آنها به درک واصل گردند و
    • IR ۰۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      3 2
      پاسخ
      الهی شکر که آمریکایی‌ها به درک واصل شدند آن شاالله ترامپ هم بزودی هلاک می شود این سزای متجاوز است دست فرزندان هوافضا درد نکنه موفق وموید باشید ما درصحنه می مانیم وامریکا را شکست می دهیم
    • وم US ۰۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      2 2
      پاسخ
      سلام علیکم ضمن تسلیت به خانواده شهدا ی مراسم عروسی آمریکا جنایتکار بار اول نیست که عامل کشتار مردم بیگناه جهان است ان شا الله همین خون‌های پاک شهدا سیلی خواهد شد و آمریکا را نابود خواهد کرد از 12هزار کیلومتر آنطرف دنیا جهت غارتگری وایجاد جنگ جدل با همکاری کشورهای عربی خبیث منطقه آمده الحمدلله سپاه جوابش را مردانه تاکنون داد نصرمن الله وفتح قریب
    • ایلیا IR ۰۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      3 2
      پاسخ
      درود بر سپاه و ارتش...بکشید کودکشای تروریست رو
    • مهدی IR ۰۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      4 0
      پاسخ
      الهی! فدای نیروی هوا فضای سپاه و ارتش شوم.خداوند پشتیبانتان باشد.
    • IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      3 0
      پاسخ
      اونا یکی می زنند شما صدتا بزنید تا تموم بشن این لعنتی ها چشم در برابر چشم درست نیست چشم در برابر سر با دشمن باید رفتار کرد
    • میلاد IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      3 0
      پاسخ
      نوش جان این کفتارهای حرومی خون آشام 😍😍😍😂😂😂💪💪💪🤛🤛🤛🇮🇷🇮🇷🇮🇷
    • حن IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      3 2
      پاسخ
      با تعداد زیاد پهپاد و موشک ساحل به دریا ضد کشتی لااقل یک کشتی نظامی آمریکایی را بزنید تا حساب دستش بیاید اگر میدانید چند تا موشک برای دفاع دارد بزنید تا موشک‌های دفاعی آن تمام شود آن وقت حمله اصلی را برای غرق کردن آن آغاز کنید

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