استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۶ دریافت تصاویر مهدی نجفینژاد برداشت انگور از تاکستان های شهرستان دنا برداشت انگور از تاکستان های شهرستان دنا آغاز شده و تا اواسط مهر ماه ادامه دارد. برچسبها جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد سی سخت انگور عکس
