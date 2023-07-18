کشف یک تن و ۵۶۰ کیلوگرم آرد خارج از شبکه در استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید خدایاری روز سه شنبه با بیان اینکه یک تن و ۵۶۰ کیلوگرم آرد خارج از شبکه در استان قزوین کشف شد اظهار کرد: این میزان آرد در ۳۹ کیسه کشف و ضبط شده است.

وی تصریح کرد: در راستای نظارت و گشت‌های مشترک سازمان جهاد کشاورزی، تعزیرات و بسیج اصناف این محموله خارج از شبکه حین تبادل صوری بین خودروی باری و واحد نانوایی رؤیت و کشف شده است.

خدایاری اضافه کرد: این آردها در حالتی کشف و ضبط شد که توزیع کننده آرد در تبانی با فرد نانوا به شکل صوری آردها را تحویل گرفته بود؛ اما قرار بود آردها به مکان دیگری منتقل شود.

به گفته این مسئول پس تنظیم صورتجلسه برای آردهای مکشوفه متخلفان برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

خدایاری خاطرنشان کرد: نظارت بر عرضه کالاهای اساسی به ویژه حوزه آرد و نان یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود که برای این مهم روزانه بیش از دو تیم متشکل از ۶ بازرس در این حوزه نظارت دارند.

سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآور شد: شهروندان استان قزوین می‌توانند در راستای نظارت همگانی بر بازار کالاهای اساسی موارد تخلف را پس از مشاهده به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.