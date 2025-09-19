نمایشگاه «ایران نوشت» در مشهد

۲۸ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۳
سومین نمایشگاه «ایراننوشت» در مشهد مقدس امسال با رشدی چشمگیر نسبت به سال گذشته، در فضایی بیش از چهار هزار مترمربع و با حضور بیش از ۱۰۰ تولیدکننده نوشتافزار ایرانی در مشهد برپا شد. تنوع محصولات، افزایش وسعت غرفهها و بهبود امکانات، شرایطی فراهم کرده تا بازدیدکنندگان با سهولت بیشتری خرید کنند. تمامی محصولات ارائهشده ایرانی بوده و آخرین تولیدات شرکتها در معرض دید عموم قرار گرفته است.
یکی از ویژگیهای مهم این دوره، عرضه مستقیم کالا با قیمت تولیدکننده و تخفیفهای ویژه برای خانوادههاست تا مایحتاج دانشآموزان با هزینه کمتر تهیه شود. این رویداد با هدف حمایت از تولید ملی و ترویج فرهنگ مصرف نوشتافزار ایرانی برپا شده و تا ۳۱ شهریور، هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب در مرکز نمایشگاهها و همایشهای آستان قدس رضوی برپا است.
نظر شما