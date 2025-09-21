https://mehrnews.com/x395dF ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۵ کد خبر 6596068 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۵ ایراننوشت؛ عرضه خلاقانه نوشتافزار ایرانی در مشهد مشهد- نمایشگاه «ایراننوشت» مشهد با مجموعهای از نوشتافزارهای ایرانی و اسلامی، طرحهای خلاقانه و محصولات فرهنگی میزبان خانوادهها و دانشآموزان است. دریافت 21 MB گزارشگر: زهرا غفوریان تصویربردار: کبری رضایی کد خبر 6596068 کپی شد مطالب مرتبط تصاویری از نمایشگاه ایران نوشت در جوار بارگاه منور امام رضا(ع) توزیع ۲ هزار بسته لوازم تحریر در مشهد بازار لوازم التحریر مشهد در آستانه سال تحصیلی جدید نمایشگاه «ایران نوشت» در مشهد برچسبها نمایشگاه ایران نوشت نوشت افزار لوازم التحریر خراسان رضوی مشهد
