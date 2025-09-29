۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۳

برداشت پسته در باغات ایلخچی

برداشت پسته در باغات ایلخچی از اواخر شهریور آغاز شده و تا اواسط مهر ادامه دارد. سطح زیر کشت پسته در این منطقه ۱۲۰۰ هکتار است که ۹۵۰ هکتار آن بارده و ۲۵۰ هکتار غیربارده می‌باشد. ایلخچی از نظر سطح زیر کشت پسته در استان رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

با توجه به خشکی دریاچه ارومیه و اجرای طرح‌های احیای آن از طریق اصلاح الگوی کشت، کاشت پسته در سال‌های اخیر در بخش کشاورزی این منطقه رونق فراوانی گرفته است؛ چرا که پسته نسبت به بسیاری از محصولات کشاورزی دیگر، نیاز آبی کمتری دارد.

