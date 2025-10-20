نجفیان: باند برگشت کنارگذر ایلخچی تا پایان امسال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نجفیان روز دوشنبه گفت: با ادامه این روند، باند برگشت این طرح تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد. طول این پروژه بدون احتساب تبادلات رمپ و لوپ ها، هشت کیلومتر و میزان پیشرفت فیزیکی آن ۸۶ درصد است، اما باند برگشت آن در زمان کنونی به بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

وی میزان اعتبار مورد نیاز برای بهره برداری از این باند را ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام و اظهار کرد: این میزان اعتبار صرف پرداخت بدهی به پیمانکار، اجرای پل بزرگ در وسط کمربندی و نصب علائم راه می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی ادامه داد: معاون وزیر راه و شهرسازی برای پرداخت ۱۰۰ درصد اعتبار مورد نیاز برای بهره برداری از باند برگشت کنارگذر ایلخچی قول مساعد داده است.

نجفیان اضافه کرد: بر اساس اعلام معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی، در سال آینده نیز با همکاری سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس، اعتبار قابل توجهی برای تکمیل و اتمام این طرح پیش بینی خواهد شد.

وی با بیان اینکه طول کلی طرح کنارگذر ایلخچی با احتساب رمپ و لوپ‌ها ۱۱ کیلومتر است یادآور شد: هم اکنون میزان پیشرفت کلی این طرح حدود ۷۳ درصد بوده و کل اعتبار مورد نیاز برای بهره برداری از این پروژه یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال است.

شهر ایلخچی به عنوان یکی از بخش‌های تابعه شهرستان اسکو با جمعیت بیش از ۳۲ هزار نفر در فاصله ۲۰ کیلومتری جنوب غربی کلان‌شهر تبریز واقع شده است.

فرسودگی جاده قدیم و قرار گرفتن آن در داخل شهر ایلخچی به همراه خرابی آسفالت ناشی از تردد خودروهای سنگین و ترانزیتی از جمله مشکلات شهروندان این شهر است که لزوم تسریع در اجرای کنارگذر ایلخچی را در جاده تبریز_ آذرشهر اجتناب ناپذیر می‌کند.

موقعیت شهر ایلخچی در مسیر شریان ارتباط اصلی استان‌های آذربایجان شرقی آذربایجان غربی و کردستان و از طرفی استقرار صنایع و کارخانه‌ها از جمله شهرک‌های صنعتی موجود در منطقه، ترافیک بین شهری در مسیر تبریز آذرشهر را افزایش داده است و در برخی ساعات روز در داخل شهر گره‌های ترافیکی سنگینی ایجاد می‌شود.