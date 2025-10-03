استانها هرمزگان ۱۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۳ اینفوگرافیک| مطالبات مطرح شده از رئیسجمهور در سفر به هرمزگان بندرعباس- نمایندگان استان هرمزگان در مجلس، مسئولان و فعالان بخشهای مختلف درخواستهایی را از رئیس جمهور مطرح کردند. برچسبها اینفوگرافیک بندرعباس هرمزگان اینفوگرافیک استانها سفر رئیس جمهور به هرمزگان مطالب مرتبط اینفوگرافیک| جزئیات برنامههای کاروان یاران صمود در شهرستان پارسیان اینفوگرافیک| وضعیت نهضت ملی مسکن در هرمزگان اینفوگرافیک| جزئیات کشت گوجه فرنگی خارج از فصل در میناب اینفوگرافیک| مصوبات سفر رئیس جمهور به هرمزگان
