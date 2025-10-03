۱۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۳

اینفوگرافیک| مطالبات مطرح شده از رئیس‌جمهور در سفر به هرمزگان

بندرعباس- نمایندگان استان هرمزگان در مجلس، مسئولان و فعالان بخش‌های مختلف درخواست‌هایی را از رئیس جمهور مطرح کردند.

اینفوگرافیک| مطالبات مطرح شده از رئیس‌جمهور در سفر به هرمزگان

