۲ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۵

اینفوگرافیک| جزئیات کشت گوجه فرنگی خارج از فصل در میناب

بندرعباس- استان هرمزگان قطب تولید گوجه فرنگی خارج از فصل و شهرستان میناب نیز قطب تولید گوجه فرنگی در سطح استان هرمزگان است.

