استانها هرمزگان ۲ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۵ اینفوگرافیک| جزئیات کشت گوجه فرنگی خارج از فصل در میناب بندرعباس- استان هرمزگان قطب تولید گوجه فرنگی خارج از فصل و شهرستان میناب نیز قطب تولید گوجه فرنگی در سطح استان هرمزگان است. برچسبها اینفوگرافیک میناب.هرمزگان گوجه فرنگی اینفوگرافیک استانها
