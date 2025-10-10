آثار به جامانده از بندر تاریخی سیراف

بندر سیراف یکی از بنادر تجاری و بین‌المللی ایران در گذشته بوده است. قوم‌های مختلفی اعم از یونانی، رومی و چینی در این بندر زندگی می‌کردند. قدمت این بندر باعث شد دکتر دیوید وایت هوس (David Whitehouse) تصمیم به کاوش این محل بگیرد. به همین دلیل به مدت شش فصل بین سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۳ بندر سیراف مورد بررسی قرار گرفت و آثار تاریخی ارزشمندی هم در این مدت پیدا شد. بعد از آن، موزه سیراف راه‌اندازی و سنگ‌نوشته‌ها، صنایع سفالی، قبور سنگی و دیگر اشیای باستانی کشف‌شده از این بندر در موزه قرار داده شد. موزه سیراف با نام‌های «منزل دکتر وایت هوس» یا «موزه وایت هوس» نیز شناخته می‌شود. آثار کشف‌شده در این مدت بسیار زیاد بوده و در حال حاضر، در سراسر جهان در موزه‌های مختلف این آثار نگهداری می‌شوند.