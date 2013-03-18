شهر تاریخی سیراف آماده میزبانی از مسافران نوروزی است

وحید واعظی در خصوص اقدامات مهم شهرداری سیراف برای پذیرایی از مهمانان نوروزی به خبرنگار مهر گفت: تمامی اقدامات و برنامه‌های طرح استقبال از نوروز شهر تاریخی سیراف به صورتی انجام می‌پذیرد که مهمانان نوروزی، بندر تاریخی سیراف از شهرستان کنگان را با نام همیشگی خلیج فارس بیاد آورند.

وی افزود: در راستای طرح استقبال از نوروز، مناسب سازی، ترمیم تمامی چمن‌کاری‌های سال گذشته در بهمن ماه، آراستگی و زیباسازی در بلوار خلیج فارس، تکمیل و آمادگی سریع و اتمام سه پارک غدیر، بنگسار و نگارستان با مبلغ پنج میلیارد میلیارد ریال در دستور کار این شهرداری قرار دارد.

واعظی ادامه داد: طراحی و برپایی سفره هفت سین در پایگاه باستان شناسی وایت هوس(موزه مردم شناسی)، برپایی جشنواره سبزه اندازی در دریا ویژه شهروندان و همکاری در اسکان و راهنمایی مهمانان نوروزی از برنامه‌های این شهرداری است.

شهردار سیراف ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال که به چهارشنبه سوری معروف است، برخی از شهروندان بندر نشین خصوصا جوانان در آستانه سال نو با ایجاد خطرات جبران ناپذیر برای خود و دیگران مشکلات عدیده‌ای را شاید بوجود بیاورند که در همین راستا و برای کاهش این خطرات و آسیب‌ها، اعلامی هایی از صحنه‌های دلخراش این روز آخر سال برای عموما مردم نصب و در تابلوی LED پارک نگارستان نمایش داده می شود.

شهردار سیراف در ادامه با اشاره به اینکه غبار روبی از مزار شهدای بندر تاریخی سیراف در پنج شنبه آخر سال و غبارروبی از مساجد شهر در دستور کار قرار دار، گفت: انشالله با عنایت ویژه امام جمعه مردمی و محبوب شهر سیراف و هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مشاور امور ایثارگران شهردار سیراف، بازدید از خانواده معظم شهدا برای تبریک سال نو و دلجویی از آن‌ها از دیگر برنامه‌های فرهنگی این شهرداری است.

واعظی اظهار داشت: اهدای بسته‌های حمایتی به تعدادی از نیازمندان در سطح شهر و کمک به ایتام و خانواده های کم بضاعت از برنامه‌های این شهرداری است.

وی همچنین از برگزاری تور سیراف گردی ویژه شهروندان و همچنین مهمانان اسکان یافته پارک های ساحلی این شهر خبر داد و گفت: از دیگر برنامه‌های این شهرداری برای استفاده شهروندان، برگزاری جشن روز جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین و برگزاری جشن روز طبیعت در فاز دوم پارک نگارستان سطح شهر است.

شهردار سیراف همچنین از اعلام آمادگی اکیپ گشت و نیروی آتش نشانی و امداد و نجات در کنار ساحل و سطح شهر برای رفاه حال مردم در تعطیلات پیش رو خبر داد.

واعظی ضمن تشکر از توجه خاص شخص فرماندار و بخشدار مرکزی به این شهر در ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان کنگان عنوان کرد: تلاش این شهرداری بر آن بوده که با تمام کمبود هایی که سال 91 در تکمیل و آماده سازی پروژه های عمرانی و فرهنگی سطح شهر داشته ایم، تمامی اقدامات و برنامه‌های طرح استقبال از نوروز شهر تاریخی سیراف به‌صورتی انجام بپذیرد که مهمانان نوروزی، بندر تاریخی سیراف از شهرستان کنگان را با نام همیشگی خلیج فارس و تاریخ پرآوزه این کهن باستان بیاد آورند.

وی ادامه داد: تمام تلاش همکاران بنده و مسئولان شهری و انتظامی و همچنین جوانان خودجوش موسسه مردم نهاد سیراف پارس موزه و گروه مشاورین شهرداری سیراف در این راستا صورت خواهد گرفت.