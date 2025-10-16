افتتاح پارک ۳۲ هکتاری نیشتمان در سنندج

۲۴ مهر ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۰
پارک نیشتمان سنندج روز پنجشنبه با حضور سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری و آرش زرهتنلهونی، استاندار کردستان افتتاح شد. این پروژه بزرگ ۳۲ هکتاری با هدف افزایش سرانه فضای سبز، توسعه گردشگری، ایجاد فرصتهای شغلی و ارتقای کیفیت زیستمحیطی طراحی و اجرا شده است. پارک نیشتمان در جنوبیترین نقطه شهر سنندج و در مجاورت بلوار ۳۶ متری پاسداران واقع شده و با چشماندازی رو به رودخانه قشلاق و فرودگاه سنندج، یکی از بزرگترین پروژههای شهری استان کردستان به شمار میرود.
