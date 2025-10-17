سفر دو روزه وزیر میراث فرهنگی به استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در سفری دو روزه به استان کردستان با همراهی «آرش زره تن لهونی»، استاندار کردستان، از طرح‌ها و اماکن تاریخی و گردشگری استان بازدید کرد.



حضور در مزار شهدا، شرکت در شورای اداری استان، بازدید از طرح گردشگری قشلاق گریزه، عمارت مشیر دیوان، عمارت خسروآباد، خانه کرد، مسجد جامع سنندج و پارک در حال احداث پیرچنار از جمله برنامه‌های وزیر در این سفر بود.



افتتاح پارک نیشتمان سنندج آخرین برنامه سفر دو روزه وزیر میراث فرهنگی به سنندج بود.



هدف از این سفر، بررسی پروژه‌های گردشگری و فرهنگی و حمایت از توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان اعلام شد.