۱۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۲

اینفوگرافیک؛ آمار هیئات مذهبی سیستان و بلوچستان

زاهدان - در این اینفوگرافیک به آمار هیئات مذهبی سیستان و بلوچستان می پردازیم.

طراح اینفوگرافیک: محمدحسین خموشی

اینفوگرافیک؛ آمار هیئات مذهبی سیستان و بلوچستان

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    نظرات

    • IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
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      پاسخ
      کاش هیئات کار فرهنگی و تبیینی بیشتری انجام بدن