استانها سیستان و بلوچستان ۱۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۲ اینفوگرافیک؛ آمار هیئات مذهبی سیستان و بلوچستان زاهدان - در این اینفوگرافیک به آمار هیئات مذهبی سیستان و بلوچستان می پردازیم. طراح اینفوگرافیک: محمدحسین خموشی برچسبها هیئت مذهبی اینفوگرافیک زاهدان اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط واژگونی و آتش سوزی یک سواری در محور نیکشهر - ایرانشهر جان ۳نفر را گرفت گلایه امام جمعه زهک از عدم تحقق وعدههای دولت در مرز سیستان برگزاری مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) در زابل چابهار تامین کننده ۷۰ درصد ماهی تن مورد نیاز کشور بسته خبری شبانه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان راستی آزمایی قیمت اجناس در یکی از فروشگاه های زنجیره ای زاهدان دکالی: ۲۹ فقره انشعاب آب غیرمجاز در ایرانشهر قطع شد حیدری: دمای هوای زاهدان به یک درجه سلسیوس رسید اینفوگرافیک؛ مختصات گلخانه ای سیستان و بلوچستان
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