حجت الاسلام حیدرعلی راشکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه ۲۸ سال پی در پی در سیستان خشکسالی ایجاد شده است، بیان کرد: این در حالی است که شغل اصلی مردم منطقه دامپروری و کشاورزی است اما به دلیل بروز خشکسالی، این فعالیت‌ها از بین رفته‌اند و باعث شده بسیاری از مردم مهاجرت کنند.

امام جمعه شهر زهک ادامه داد: رشد جمعیتی در منطقه سیستان و بلوچستان بسیار خوب و رو به بالاست، اما متأسفانه در طی این همه سال و گذشت چندین دهه هنوز برای اشتغال در منطقه کار خاص و ویژه‌ای که قابل لمس باشد، صورت نگرفته است.

وی عنوان کرد: بهترین فرصت برای ایجاد اشتغال در منطقه سیستان، استفاده از ظرفیت مرز میلک در شمال استان است.

حجت‌الاسلام راشکی تصریح کرد: در گذشته نزدیک و تا سال ۱۳۸۴ مردم منطقه به شهری بنام زرنج در ۵ کیلومتری افغانستان می‌رفتند و خرید و فروش‌هایی داشتند و این رویه تا اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ رونق بسیار خوبی برای مردم منطقه داشت.

وی توضیح داد: مردم لوازم تصویری، الکتریکی، پارچه، ظروف و… را در این منطقه خرید و فروش می‌کردند و سود خوبی هم عایدشان می‌شد و دقیقاً بازاری شبیه بازار بانه ایجاد شده بود.

امام جمعه زهک همچنین ادامه داد: تا اینکه در سال ۱۳۸۴ با قضیه عبدالمالک ریگی و شهادت برخی از مردم، برای ایجاد امنیت در منطقه دیوار امنیتی که قرار بود در منطقه بلوچستان احداث شود، به دلیل ایجاد شرایط خاص و حساس امنیتی در منطقه سیستان، این تصمیم تغییر یافت و دیوار در سیستان احداث شد.

بازارچه مرزی میلک با نبود زیرساخت‌های لازم دست و پنجه نرم می‌کند

وی ضمن اشاره به اینکه احداث دیوار روی شرایط اقتصادی و کسب درآمد مردم تأثیر گذاشته، یادآور شد: دور تا دور منطقه سیستان توسط دیواری محصور شده است که قابل عبور و مرور نیست لذا مقرر شد تا بازارچه مرزی ایجاد و زیرساخت‌های لازم فراهم شود.

حجت الاسلام راشکی گفت: بازارچه و دریچه‌های مرزی ایجاد شد اما زیرساخت‌های لازم برای تبادل وجود ندارد و به دلایل امنیتی دریچه‌های مرزی باز نشدند. برای رفع این مشکل پل میلک را احداث کردند که بسیاری از ترانزیت‌های صورت گرفته با افغانستان از طریق این پل صورت می‌گیرد.

وی عنوان کرد: مشکل میلک نیز این است که تنها ظرفیت عبور یک خودرو را دارد و بنا شد تا پل دوم را احداث نمایند تا رفت و آمد تسریع یابد اما متأسفانه این اقدام نیز تاکنون عملی نشده است.

امام جمعه زهک سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به دیگر وعده‌های محقق نشده گریزی زد و گفت: همچنین قرار شد تا دستگاه ایکس ری را نصب کنند تا علاوه بر اینکه تردد خودروها سرعت گیرد امنیت بیشتری در منطقه ایجاد شود که این وعده نیز محقق و عملی نشد.

وی افزود: با توجه به اینکه منطقه آزاد سیستان تصویب شده است اما منطقه آزاد در لب مرز هنوز مستقر نشده است، اگر این رویه تسریع یابد در اقتصاد منطقه و زندگی مردم تأثر گذار خواهد بود.

حجت الاسلام راشکی اظهار کرد: لذا موضوع عدم تحقق وعده‌های دولت در راستای توجه به مرز سیستان در خطبه‌های نماز جمعه به عنوان خواست و مطالبه مردم منطقه مطرح می‌شود تا مسئولان اهتمام جدی در جهت رفع مشکلات و کمبودهای زیرساختی داشته باشند.