۱۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۰

علی آقایاری

راهپیمایی ۱۳ آبان در ارومیه

صبح امروز هم‌زمان با سراسر کشور، راهپیمایی باشکوه یوم‌الله ۱۳ آبان با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان و مسئولان استانی در ارومیه برگزار شد. راهپیمایان با در دست داشتن پلاکاردها و سردادن شعارهای ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین تأکید کردند.

در این مراسم که از مقابل میدان ولایت فقیه آغاز و تا محل میدان انقلاب ادامه داشت، سخنرانان ضمن گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با اشاره به اهمیت حضور آگاهانه نسل جوان در صحنه‌های انقلابی، بر نقش وحدت، بصیرت و هوشیاری مردم در مقابله با توطئه‌های دشمنان تأکید کردند

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