حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار کرد: مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان روز چهارشنبه از ساعت ۱۰ صبح در بیش از ۳۰ نقطه استان کرمانشاه برگزار می‌شود و اقشار مختلف مردم در این آیین حضور خواهند یافت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه درباره نحوه برگزاری مراسم در مرکز استان افزود: در شهر کرمانشاه، در صورت مساعد بودن شرایط جوی، راهپیمایان از چهارراه مدرس حرکت کرده و مسیر منتهی به میدان آزادی را طی می‌کنند.

وی ادامه داد: چنانچه شرایط آب‌وهوایی برای برگزاری راهپیمایی مناسب نباشد، مراسم به شکل تجمع در مسجد جامع کرمانشاه برگزار خواهد شد تا امکان حضور مردم در هر شرایطی فراهم باشد.

عبدی با اشاره به برنامه‌های جانبی این مراسم بیان کرد: غرفه‌هایی با موضوعات متنوع و کاربردی به همت اداره‌کل آموزش و پرورش استان برپا می‌شود تا زمینه آگاهی‌بخشی، افزایش بصیرت و تبیین مسائل روز، به‌ویژه برای نسل جوان، فراهم شود.

وی با دعوت از اقشار مختلف جامعه برای حضور در این مراسم تصریح کرد: از بسیجیان، روحانیون، اصناف، بازاریان و به‌ویژه دانش‌آموزان دعوت می‌کنم با مشارکت گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان، وحدت و انسجام ملی را به نمایش بگذارند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، این مناسبت را فرصتی برای بازخوانی تاریخ مبارزات ملت ایران در برابر استکبار جهانی دانست و گفت: حضور نسل جوان در این مراسم می‌تواند زمینه انتقال پیام استقلال‌خواهی و استکبارستیزی به نسل‌های آینده را فراهم کند.

عبدی خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه و یکپارچه مردم، مانع برداشت‌های نادرست دشمنان از وضعیت انسجام و وحدت جامعه خواهد شد و نشان می‌دهد که اقشار مختلف در دفاع از استقلال و منافع ملی همدل هستند.

وی در پایان تأکید کرد: راهپیمایی ۱۳ آبان تنها یک حضور نمادین نیست، بلکه جلوه‌ای از همدلی، بصیرت و ایستادگی مردم در برابر فشارها و توطئه‌هاست و هرچه این مشارکت گسترده‌تر و منسجم‌تر باشد، پیام همبستگی و اقتدار ملی با وضوح بیشتری به خارج از کشور منتقل خواهد شد.