پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری، صنایع دستی و هتلداری عصر سه‌شنبه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان آغاز به کار کرد. این نمایشگاه با محورهای تخصصی گردشگری سلامت، آفرود، طبیعت‌گردی، خوراک، صنایع دستی و سوغات اقوام ایرانی برگزار می‌شود و تا هفتم آذرماه ادامه خواهد داشت. در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که با حضور استاندار اصفهان و جمعی از مسؤولان کشوری از جمله معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد، فعالان صنعت گردشگری، تولیدکنندگان صنایع دستی و مدیران هتل‌ها نیز حضور داشتند.