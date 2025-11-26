خبرگزاری مهر، گروه استانها- کوروش دیباج: پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری اصفهان در حالی برگزار شد که پرسش درباره کارکرد واقعی این رویدادها در دیپلماسی شهری، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. در جهانی که شهرها بازیگران مستقل و اثرگذار روابط بینالملل شدهاند، نمایشگاههای گردشگری صرفاً ویترین معرفی مقصد نیستند؛ بلکه میدان آزمایشی برای سنجش میزان جذابیت، توان شبکهسازی و قابلیت ورود یک شهر به گفتوگوهای فرامرزی به شمار میآیند. همین مسئله باعث میشود حضور مهمانان خارجی در چنین رویدادی، نه یک اتفاق تشریفاتی، بلکه نشانهای از میزان نفوذ و اعتبار شهری باشد که میخواهد در مسیر تعاملات بینالمللی نقشآفرینی کند.
در این دوره از نمایشگاه، حضور ژیلتسوف آندری سرکنسول فدراسیون روسیه در اصفهان و امینه تیام وزیر گردشگری شهرداری داکار از سنگال، فرصتی فراهم کرد تا نگاه دو شهر از دو قاره متفاوت به ظرفیتهای اصفهان و جایگاه این نمایشگاه در روابط شهری بررسی شود.
طرح پرسش از آنان، با هدف سنجش میزان تأثیرگذاری رویداد اصفهان بر برداشت و تصمیمسازی نمایندگان رسمی شهرهای دیگر انجام شد؛ اینکه این رویداد تا چه حد توانسته است برای مهمانان خارجی قابل اتکا، قابل توصیه یا حتی قابل توسعه باشد.
در کنار این دیدگاهها، نظر یک کارشناس دیپلماسی و روابط بینالملل نیز برای تحلیل دقیقتر میزان کارآمدی این نمایشگاه و محدودیتها و فرصتهای پیشروی آن احصا شد. آنچه در ادامه میآید حاصل این گفتوگوها و ارزیابیهاست؛ تصویری چندلایه از جایگاه اصفهان در دیپلماسی گردشگری و واقعیتهایی که میتواند مسیر آینده تعاملات شهری را روشنتر کند.
نمایشگاه گردشگری اصفهان فرصت توسعه دیپلماسی شهری و گسترش همکاری با روسیه است
ژیلتسوف آندری، سرکنسول فدراسیون روسیه در اصفهان، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت رویدادهای اقتصادی و فرهنگی در تقویت ارتباطات بینالمللی اظهار کرد: حضور در پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری اصفهان با هدف بررسی ظرفیتهای این رویداد برای توسعه همکاریهای دوجانبه و ایجاد مسیرهای جدید تعامل میان اصفهان و شهرهای روسیه انجام شد.
وی با بیان اینکه نمایشگاه گردشگری اصفهان نمونهای کارآمد از دیپلماسی فرهنگی و شهری است، اظهار کرد: در این بازدید تلاش کردم ارزیابی دقیقی از استانداردها، مدلهای همکاری و ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری این رویداد داشته باشم تا بتوانم نتیجه را به اتاق بازرگانی و نهادهای مرتبط در روسیه منتقل کنم. این آگاهی برای برنامهریزی حضور مؤثرتر شرکتها و شهرهای روسی در نمایشگاههای آینده ضروری است.
سرکنسول روسیه با تأکید بر علاقه این کشور برای حضور فعال در رویدادهای بینالمللی ایران افزود: نمایشگاه اصفهان ظرفیت آن را دارد که به محلی برای معرفی محصولات فرهنگی، صنایعدستی و خدمات گردشگری روسیه تبدیل شود. ما نیز علاقهمندیم این ارتباط دوطرفه باشد و اصفهان علاوه بر میزبانی، در نمایشگاههای معتبر روسیه حضور پیدا کند. توسعه چنین تبادلاتی، پایه اصلی گسترش دیپلماسی فرهنگی است.
آندری، روابط شهرهای خواهرخوانده اصفهان و کازان را نمونه موفقی از دیپلماسی شهری دانست و گفت: همکاریهای اصفهان با کازان و دیگر شهرهای روسیه میتواند فراتر از مناسبات نمادین حرکت کند و به پروژههای مشترک در حوزه گردشگری، سرمایهگذاری و تبادل فرهنگی منجر شود. نقش شهرداران و مقامات محلی در این سطح از همکاری بسیار تعیینکننده است.
وی با اشاره به استقبال شهروندان روسیه از محصولات و صنایع فرهنگی اصفهان افزود: بسیاری از کالاهایی که در این نمایشگاه دیدم، میتواند در بازارهای روسیه جایگاه خوبی پیدا کند. تجربه شخصیام نشان میدهد که بسیاری از تولیدات هنری و صنایع دستی اصفهان مشابهی در روسیه ندارد و قابلیت عرضه در فروشگاهها و رویدادهای فرهنگی آن کشور را دارد.
سرکنسول فدراسیون روسیه تعاملات فرهنگی و نمایشگاههای تخصصی را پل ارتباطی مؤثر میان ملتها توصیف کرد و گفت: اگر اصفهان و شهرهای روسیه میخواهند همکاریهای خود را گسترش دهند، حضور مستمر در نمایشگاههای یکدیگر و دعوت از کشورهای ثالث اقدامی ضروری است. چنین رویدادهایی نقشی کلیدی در دیپلماسی عمومی و توسعه روابط میان دو ملت ایفا میکند.
اصفهان ظرفیت تبدیل شدن به شریک راهبردی گردشگری سنگال را دارد
امینه تیام، وزیر گردشگری شهرداری داکار از کشور سنگال که به دعوت شهردار اصفهان در پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری حضور یافته است، در گفتوگو با خبرنگار مهر برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری در اصفهان را بستری مؤثر برای گسترش دیپلماسی شهری، تبادلات فرهنگی و توسعه همکاریهای گردشگری میان دو شهر دانست.
تیام با اشاره به اینکه داکار تنها شهر آفریقایی خواهرخوانده اصفهان است، اظهار کرد: هدف از حضور در این نمایشگاه تقویت روابط توریستی میان اصفهان و داکار و بررسی ظرفیتهایی است که میتواند زمینهساز همکاری پایدار میان دو شهر شود. دعوت رسمی شهردار اصفهان تأکیدی بر اهمیت این روابط و پیگیری جدی همکاریهای دوجانبه است.
وزیر گردشگری شهرداری داکار با بیان اینکه توسعه گردشگری نیازمند شناخت استانداردهای همکاری میان شهرها است، افزود: اصفهان در حوزههای گردشگری، فرهنگ و ورزش ظرفیتهای بالایی دارد و میتواند به عنوان شریک مؤثر داکار در تبادل تجربه و برنامهریزی مشترک عمل کند. این سه حوزه از مهمترین زمینههایی است که دو شهر میتوانند همکاری عملی و برنامهمحور داشته باشند.
تیام گفت: اصفهان دارای آثار تاریخی، ظرفیتهای گردشگری و کیفیت خدماتی است که به خوبی میتواند مورد توجه گردشگران آفریقایی قرار گیرد. این قابلیتها علاوه بر شهر داکار، برای کل کشور سنگال نیز ارزشمند است و میتواند زمینه دعوت متقابل شهرهای ایران و سنگال برای تقویت گردشگری دوطرفه را فراهم کند.
وی با اشاره به سطح مطلوب فناوریها و فناوریهای شهری در اصفهان افزود: بخشی از آنچه امروز در اصفهان دیدم در حوزه مدیریت گردشگری و خدمات شهری از سطح موجود در سنگال پیشرفتهتر است و میتواند مبنای همکاریهای جدید میان دو شهر باشد. این تبادل دانش و تجربه به توسعه گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات در هر دو کشور کمک خواهد کرد.
وزیر گردشگری شهرداری داکار ظرفیت نمایشگاه بین المللی گردشگری در اصفهان را برای ایجاد تعاملات بینالمللی قابل توجه دانست و اظهار کرد: این نمایشگاه از نظر گستره موضوعی، تنوع غرفهها و کیفیت برنامهها در سطح مطلوبی قرار دارد، اما در عرصه جهانی چندان شناخته شده نیست. بهتر است این رویداد با تبلیغات گستردهتر در اروپا و آمریکای لاتین معرفی شود تا کشورهای بیشتری که در صنعت گردشگری فعال هستند در دورههای آینده حضور یابند.
تیام تأکید کرد: توسعه همکاریهای گردشگری، تبادل گردشگر میان اصفهان و داکار و حضور فعال در نمایشگاههای یکدیگر میتواند به رشد اقتصادی، فرهنگی و توریستی هر دو کشور کمک کند. این نمایشگاه نقش مهمی در ایجاد شناخت اولیه، تسهیل ارتباطات مستقیم و تقویت دیپلماسی شهری میان دو ملت ایفا میکند.
نمایشگاه گردشگری اصفهان بستری برای گفتوگو، رفع سوءتفاهمها و توسعه دیپلماسی شهری
علی مقتدری، کارشناس دیپلماسی و روابط بین الملل نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر نمایشگاه گردشگری اصفهان را فرصت مهمی برای تقویت ارتباطات فرهنگی، ایجاد گفتوگوهای مستمر و شکلگیری روابط پایدار میان شهرهای جهان دانست.
مقتدری در پاسخ به این پرسش که نمایشگاهها تا چه حد میتوانند در ایجاد ارتباطات دیپلماتیک میان شهرها مؤثر باشند، اظهار کرد: داشتن روابط بینالملل و حفظ آن بسیار اهمیت دارد، اما به ثمر نشاندن این روابط وابسته به شرایطی است که همیشه در کنترل شهرها نیست. نمایشگاهها می تواانند نقشی کلیدی در کاهش سوءتفاهمها، ایجاد احترام متقابل و آغاز گفتوگوهای پایدار ایفا کنند.
وی افزود: حضور مقامات دیپلماتیک در رویدادهای فرهنگی به اصلاح تصاویر ذهنی، افزایش شناخت و شکلگیری دیپلماسی مردم با مردم کمک میکند. این فرایند اگرچه فوری و اقتصادی نیست، اما در بلندمدت پایههای روابط بینالمللی را تقویت میکند.
این کارشناس روابط بینالملل در ادامه با اشاره به رویکرد نمایشگاه گردشگری اصفهان گفت: برای اینکه چنین رویدادی به معنای واقعی بینالمللی شود، لازم است به شکل حرفهای بازاریابی شود. مجری نمایشگاه باید رویداد را در کشورهای مختلف معرفی کند و شرکتها و نهادهای مرتبط را برای حضور در آن ترغیب کند. تکیه صرف بر فراخوانهای وزارت امور خارجه کافی نیست و باید ارتباط مستقیم با شرکتها و مقصدهای گردشگری برقرار شود.
مقتدری با اشاره به حضور چندین ایرلاین خارجی در ایران و اصفهان افزود: با وجود این ظرفیت حملونقل، هیچیک از این شرکتها غرفهای در نمایشگاه نداشتند. همچنین مشارکت کشورهای مهم گردشگری مانند چین و مالزی نیازمند دعوت هدفمند و تعامل مستقیم است تا شرکتهای گردشگری این کشورها به حضور در اصفهان ترغیب شوند.
وی درباره نقاط قوت و ضعف دورههای اخیر نمایشگاه گردشگری اصفهان تصریح کرد: بخشی از مشکلات موجود مربوط به شهر اصفهان نیست، بلکه به شرایط بینالمللی کشور بازمیگردد. تا زمانی که محدودیتهای کلان اقتصادی و بینالمللی حل نشود، نمیتوان انتظار داشت حجم ورود گردشگر خارجی تنها با برگزاری نمایشگاه افزایش یابد. تجربه دوره اجرای برجام نشان داد که با گشایش روابط بینالمللی، پروازها پر و هتلها مملو از گردشگر میشود.
مشاور امور بینالملل شهرداری اصفهان افزود: آنچه اکنون در شهرداری اصفهان دنبال میشود، برنامهریزی چند ماهه برای اعلام و معرفی نمایشگاه است. همین رویکرد موجب شد امسال نمایندگانی از کازان، داکار و کویت در اصفهان حضور پیدا کنند و از ظرفیتهای این رویداد بهره ببرند. با این حال حضور برخی کشورها بیشتر جنبه فرهنگی دارد و به دلیل شرایط ویزا یا فاصله جغرافیایی، اثر عملی محدودی بر گردشگری عمومی میگذارد.
مقتدری تاکید کرد: کارکرد اصلی نمایشگاه گردشگری در شرایط فعلی کشور ایجاد فضای گفتوگو، کاهش فاصلههای ذهنی، آشنایی با فرهنگها و تقویت روابط دوستانه میان شهرها است. این روند اگر مستمر دنبال شود و در کنار آن موانع بینالمللی کشور کاهش یابد، میتواند زمینهساز گسترش روابط گردشگری، اقتصادی و فرهنگی میان اصفهان و شهرهای جهان شود.
نمایشگاه گردشگری اصفهان؛ ظرفیت سنجش و توسعه تعاملات شهری
بر اساس ارزیابیهای انجام شده در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری اصفهان، این رویداد علاوه بر معرفی ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی، نقش مهمی در ایجاد بستری برای تعاملات بینالمللی و سنجش قابلیتهای شهر در دیپلماسی شهری ایفا میکند. بازدید و بررسی مهمانان خارجی نشان میدهد که نمایشگاه میتواند به شناخت استانداردها، شناسایی فرصتهای همکاری و توسعه گفتوگوهای مستمر میان شهرها کمک کند و مسیر همکاریهای دوجانبه و تبادل فرهنگی و گردشگری را هموار سازد.
همزمان کارشناسان دیپلماسی بر این نکته تأکید دارند که اثرگذاری واقعی نمایشگاه وابسته به برنامهریزی حرفهای، بازاریابی هدفمند بینالمللی و استمرار حضور کشورهای مختلف در دورههای آتی است تا ظرفیت اصفهان به یک شریک قابل اتکا در شبکه جهانی گردشگری و روابط شهری تبدیل شود.
