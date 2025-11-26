۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۶
در سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، مراسم روز بسیج با حضور هزاران تن از بسیجیان سراسر کشور در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد. در این مراسم که فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز حضور داشت، سردار سرتیپ سلیمانی رئیس سازمان بسیج، مأموریت اصلی بسیج را قدرتسازی برای کشور در عرصههای مختلف از جمله بخشهای دفاعی و امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، علم و فناوری، رسانه و فضای مجازی، محرومیتزدایی و پیشرفت و آبادانی کشور خواند و گفت: فرهنگ بسیج، فرهنگ مقاومت است و بسیجیان آماده نقشآفرینی در هر میدان نیازمند فداکاری برای تحقق ایران قوی هستند. خاطرهگویی چند تن از فعالان بسیجی از جنگ ۱۲ روزه و اجرای سرود، نقّالی و حماسهسرایی، بخشهای دیگری از مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی (ره) بود.
