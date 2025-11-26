رحمانی: راه مقابله با توطئه های دشمنان اتکا به بسیج و جهاد تبیین است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی روز چهارشنبه در آئین نمایش اقتدار بسیج با تأکید بر اینکه بسیج، مولود انقلاب اسلامی و از دستاوردهای بزرگ ملت ایران است، اظهار کرد: بسیج راهکار حل بسیاری از مشکلات و سد محکمی در برابر توطئه‌های دشمنان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه نقش‌آفرینی مؤثر بسیج از دوران دفاع مقدس تاکنون در عرصه‌های مختلف ادامه داشته است، گفت: دشمن تلاش می‌کند کارآمدی نظام را زیر سوال ببرد و در این زمینه تلاش بیشتری می‌کند بنابراین تنها راه مقابله با این ترفندها، اتکا به بسیج و استفاده از توان جهاد تبیین است تا نقشه‌های دشمنان خنثی شود.

رحمانی با اشاره به فعالیت‌های گسترده بسیج در حوزه‌های علمی، فناوری و سایر بخش‌ها گفت: امروز آذربایجان‌غربی به یک «کارخانه سازندگی» تبدیل شده و به همت بسیجیان، موفقیت‌های چشمگیری در بخش‌های مختلف رقم خورده است.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه این استان از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است، افزود: آذربایجان‌غربی می‌تواند در مسیر توسعه، در ردیف استان‌های برتر کشور قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به موضوع احیای دریاچه ارومیه اظهار کرد: در این حوزه نیز می‌توان با روحیه جهادی و بسیجی وارد عمل شد و اقدامات مؤثری انجام داد.

رحمانی از سپاه ارومیه به‌دلیل اجرای طرح «مدیریت محله‌محور» تقدیر کرد و گفت: در این برنامه، بسیجیان با حضور در محلات، افراد نیازمند در حوزه معیشت، درمان و مسکن را شناسایی و برای رفع مشکلات آنان اقدام می‌کنند.

اجتماع ۱۰ هزار نفری بسیجیان ارومیه با نام نمایش اقتدار ملت بزرگ ایران به مناسبت فرا رسیدن ۵ آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین در حسینیه ثار الله ارومیه برگزار شد.