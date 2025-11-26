  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۲

رحمانی: راه مقابله با توطئه های دشمنان اتکا به بسیج و جهاد تبیین است

رحمانی: راه مقابله با توطئه های دشمنان اتکا به بسیج و جهاد تبیین است

ارومیه - استاندار آذربایجان غربی گفت: تنها راه مقابله با توطئه های دشمنان، اتکا به بسیج و استفاده از توان جهاد تبیین است تا نقشه‌های دشمنان خنثی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی روز چهارشنبه در آئین نمایش اقتدار بسیج با تأکید بر اینکه بسیج، مولود انقلاب اسلامی و از دستاوردهای بزرگ ملت ایران است، اظهار کرد: بسیج راهکار حل بسیاری از مشکلات و سد محکمی در برابر توطئه‌های دشمنان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه نقش‌آفرینی مؤثر بسیج از دوران دفاع مقدس تاکنون در عرصه‌های مختلف ادامه داشته است، گفت: دشمن تلاش می‌کند کارآمدی نظام را زیر سوال ببرد و در این زمینه تلاش بیشتری می‌کند بنابراین تنها راه مقابله با این ترفندها، اتکا به بسیج و استفاده از توان جهاد تبیین است تا نقشه‌های دشمنان خنثی شود.

رحمانی با اشاره به فعالیت‌های گسترده بسیج در حوزه‌های علمی، فناوری و سایر بخش‌ها گفت: امروز آذربایجان‌غربی به یک «کارخانه سازندگی» تبدیل شده و به همت بسیجیان، موفقیت‌های چشمگیری در بخش‌های مختلف رقم خورده است.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه این استان از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است، افزود: آذربایجان‌غربی می‌تواند در مسیر توسعه، در ردیف استان‌های برتر کشور قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به موضوع احیای دریاچه ارومیه اظهار کرد: در این حوزه نیز می‌توان با روحیه جهادی و بسیجی وارد عمل شد و اقدامات مؤثری انجام داد.

رحمانی از سپاه ارومیه به‌دلیل اجرای طرح «مدیریت محله‌محور» تقدیر کرد و گفت: در این برنامه، بسیجیان با حضور در محلات، افراد نیازمند در حوزه معیشت، درمان و مسکن را شناسایی و برای رفع مشکلات آنان اقدام می‌کنند.

اجتماع ۱۰ هزار نفری بسیجیان ارومیه با نام نمایش اقتدار ملت بزرگ ایران به مناسبت فرا رسیدن ۵ آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین در حسینیه ثار الله ارومیه برگزار شد.

کد خبر 6669304

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها