۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۵

شهید بهشتی: دانشجو موذن جامعه است

شهید مظلوم آیت الله بهشتی می‌فرمایند: دانشجو موذن جامعه است وقتی که خواب بماند مردم هم خواب می‌مانند.

شهید بهشتی: دانشجو موذن جامعه است

طراح: سعید همتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha