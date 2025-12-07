فیلم اینفومهر ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۵ شهید بهشتی: دانشجو موذن جامعه است شهید مظلوم آیت الله بهشتی میفرمایند: دانشجو موذن جامعه است وقتی که خواب بماند مردم هم خواب میمانند. طراح: سعید همتی برچسبها روز دانشجو دانشجویان دانشجویان نمونه مطالب مرتبط توسعه ایران بدون شنیدن صدای دانشگاه ممکن نیست دیدار جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد با سخنگوی دولت معرفی سرپرست دانشگاه تهران به عنوان وزیر علوم/ خروج تحصیل کرده ها باز هم خبرساز شد سونامی دکتری در کشور/ تمام ادعاها و مشکلات یک افزایش ظرفیت
نظر شما